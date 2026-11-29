Ограничиться подарками для ближайших родственников планируют 62% россиян, следует из опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества и «Финансов Mail». Родственников и друзей поздравят 19%, коллег включат в список 18%, а всех родственников и знакомых — 2%.

Потратить на подарки от 5 тыс. до 10 тыс. рублей намерены 28% респондентов, еще 28% рассчитывают уложиться в 5 тыс. рублей. Бюджет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей выбрали 16%, от 20 тыс. до 35 тыс. — 9%. Более 50 тыс. рублей готовы потратить 6%, а 12% вообще не будут покупать подарки.

69% опрошенных оплатят покупки из текущих доходов. Накопления используют 14%, премии и дополнительные доходы — 8%, кредиты — 7%. В начале декабря закупаются 31% россиян, во второй половине ноября — 29%, а за несколько дней до Нового года — 14%.

При выборе подарка 29% ориентируются на бюджет, 27% — на практическую пользу, 26% — на пожелания получателя. В опросе участвовали 2,3 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов России и федеральных округов.