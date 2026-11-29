При возможном допуске розничных инвесторов к криптофьючерсам потребуются отдельные меры защиты. Среди предложений — тестирование по марже и принудительному закрытию позиций.

Криптофьючерсы целесообразно допускать после запуска спотового рынка, отмечает в комментарии для «Клерка» к.э.н., исследователь кафедры экономики КузГТУ, сооснователь Tovian.ru Владислав Скрипко. Это позволит оценить расчеты, хранение активов, раскрытие рисков, защиту клиентов и устойчивость формирования цены.

Владислав Скрипко «Сам факт допуска криптовалюты к торгам не делает ее безопасной для сбережений.»

Фьючерсы добавляют к колебаниям базового актива риски кредитного плеча и принудительного закрытия позиции. Инвестор может правильно определить долгосрочное направление рынка, но потерять обеспечение из-за краткосрочного движения цены.

Для защиты розничных инвесторов предлагается ограничить плечо и размер позиции, а также ввести понятные уведомления о возможных дополнительных денежных обязательствах. Эти меры пока не утверждены и рассматриваются только как предложения.

Правила покупки криптовалюты на спотовом рынке нельзя автоматически переносить на фьючерсы, подчеркнул эксперт. Параметры допуска и конкретные контракты потребуют отдельного решения, а обсуждаемый лимит покупки не гарантирует сохранность капитала.