Выплаты через банки, которые обычно поступают с 3-го по 11-е число, предварительно перечислят 29–30 декабря. Обращаться за деньгами и подавать заявление не нужно.

Январские пенсии досрочно получат около 13,6 млн человек, сообщил Социальный фонд. Перенос касается пенсионеров, которые выбрали безналичное получение выплат через банк.

Досрочно перечислят все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, а также выплаты по старости и инвалидности. Средства поступят автоматически.

Пенсии через Почту России выплатят по графику работы региональных отделений в январе. Почтальоны доставят деньги 5,6 млн пенсионеров со 2 по 25 января. Точные сроки можно уточнить в банке или отделении Почты России.