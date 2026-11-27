Повышение также предусмотрено для инвалидов I группы. Часть доплат пересчитают автоматически с 1 января 2027 года.

Пенсионеры старше 80 лет получат фиксированную выплату в размере 9 584,69 рубля и надбавку на уход в размере 1 413,86 рубля, сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин. Общая ежемесячная выплата составит 20 583,24 рубля. Такое же повышение предусмотрено для инвалидов I группы.

Неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума увеличат социальную доплату. При расчете учтут пенсию, срочную выплату, ЕДВ и региональные меры поддержки. Федеральную доплату пересчитают автоматически, как и региональную в большинстве субъектов.

«На 2027 год минимум в Свердловской области составит 17 222 рубля, в Московской — 18 301 рубль», — уточнил сенатор.

Доплата за каждого нетрудоспособного иждивенца составит 3 194,90 рубля, но не более 9 584,69 рубля за трех человек. При рождении ребенка 1 января перерасчет проведут автоматически, в остальных случаях потребуется заявление в Социальный фонд.

Сельскую надбавку также начнут пересчитывать без заявления. Ее получат неработающие пенсионеры с 30 годами сельхозстажа, живущие в сельской местности. Уволившимся в декабре 2026 года с января восстановят полный размер пенсии с учетом пропущенных индексаций за 2016–2024 годы.