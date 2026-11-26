С 1 января 2027 года из порядка подачи уведомлений исключат случаи, когда гражданин России нанимает иностранца с патентом для личных или домашних нужд. Для остальных работодателей и заказчиков срок подачи уведомления составит три рабочих дня.

МВД изменило порядок подачи уведомлений о заключении и прекращении трудовых договоров и договоров ГПХ с иностранцами и лицами без гражданства. Изменения утвердили приказом МВД от 22.10.2026 № 857. Минюст зарегистрировал его 24 ноября 2026 года под № 89254.

Исключение касается найма по абз. 2 п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ. Речь о случаях, когда гражданин России нанимает совершеннолетнего иностранца, который приехал в безвизовом порядке и работает по патенту, для личных, домашних или иных подобных нужд вне предпринимательской деятельности.

В остальных случаях работодатель или заказчик направляет уведомление в региональное подразделение МВД по месту работы иностранца. Срок — не более трех рабочих дней с даты заключения или прекращения договора.

Приказ вступит в силу 1 января 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.