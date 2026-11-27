Крупные алкогольные сети лишь точечно обновляют локации, тогда как несетевые магазины потеряли около 5 тысяч точек из-за падения спроса и жесткого регулирования.

Слухи о массовом закрытии крупных сетевых алкомаркетов не соответствуют действительности. Уменьшение количества магазинов на 3 точки у «Винлаба» или совокупное снижение на 18 точек у сетей «Красное и Белое» и «Бристоль» является естественной ротацией локаций, учитывая, что их общая сеть превышает 28 тысяч объектов. Об этом «Клерку» рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному регулированию Дмитрий Терентьев.

«Большие алкогольные ритейлеры продолжают забирать долю рынка у несетевых алкомаркетов, им проще и логистику выстроить, и цену на полке сохранить для потребителя в кризисное время. Алкогольный рынок нуждается в трансформации, уже уменьшается роль и необходимость дистрибьюторов, контакт строится все чаще по схеме "производитель – розничные магазины". Так что, на мой взгляд, это время новых идей, новых форматов и новых бизнес-моделей», — сказал Дмитрий Терентьев.

Говорить о реальном сокращении крупного ритейла можно было бы только при закрытии порядка 10% магазинов. В то же время серьезный спад переживает несетевой сегмент. По данным A.LIST, в августе 2026 года количество таких алкомаркетов составило 65 096 точек — это на 7,7% меньше прежних показателей, что означает закрытие около 5 тысяч магазинов.

Основными причинами кризиса в отрасли стали снижение покупательской способности населения и сложные регуляторные ограничения. Несетевым точкам сложнее адаптироваться к этим условиям, чем федеральным сетям.