С 1 декабря 2026 года размер удержания будет зависеть от срока отказа от поездки. Новые правила затронут только билеты, купленные с этой даты.

Размер сбора при возврате билета будет зависеть от количества дней до отправления поезда, пояснили в ФПК. Чем раньше пассажир откажется от поездки, тем меньше будет удержание.

При возврате билета за 45 суток и более сбор составит 1% от его стоимости, за 30–44 суток — 3%, за 10–29 суток — 5%. Если до отправления останется девять суток или меньше, удержат 10%.

«Новые условия возврата распространяются только на билеты, купленные с 1 декабря», — подчеркнули в ФПК.

Компания рассчитывает, что новые правила сократят число бронирований «на всякий случай» с последующим возвратом перед поездкой.

Для билетов, приобретенных до 1 декабря 2026 года, сохранится прежний сбор за возврат — 3 рубля 70 копеек.