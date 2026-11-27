Через «Цифровое правосудие» участники процессов смогут подавать и получать электронные документы. Суды будут использовать ту же систему для делопроизводства и обмена данными с госорганами.

Верховный суд внес в Госдуму законопроект № 42436-9 о системе «Цифровое правосудие». Она должна заменить ГАС «Правосудие» и объединить сервисы и базы данных федеральных судов и мировых судей.

Сейчас суды используют несколько информационных систем, которые создавались для разных групп пользователей. Как следует из пояснительной записки, при их разработке не учитывали необходимость обмена данными с ГАС «Правосудие».

Оператором новой системы предлагают назначить Судебный департамент при Верховном суде. Он будет отвечать за ее работу, доступ к информации о деятельности судов и требования к программам и оборудованию. Создание, развитие и запуск системы поручат Минцифры.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования. Дата запуска системы в законопроекте не указана.