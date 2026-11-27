Из состава акционеров ушли Дмитрий Крюков (32,99%), Дмитрий Демин (7,16%) и Максим Мельников (6,24%). По данным РБК со ссылкой на сервис раскрытия информации, пакеты продали гонконгские холдинги, связанные с фондом Elbrus Capital Крюкова, а также инвестиционные компании Демина и Мельникова.

Как писал РБК со ссылкой на пять источников, суммарно было продано чуть больше 52% голосующих акций. Бумаги перешли не напрямую конечным покупателям. По словам двух собеседников издания, ни у одного из новых владельцев нет доли выше 30%. При покупке такого пакета закон обязывает направить остальным акционерам предложение о выкупе.

«Технологии недвижимости» учреждены 12 ноября. Назаров руководит компанией и является ее бенефициаром. Первые сообщения о его покупке появились еще 25 ноября: «Коммерсантъ» писал, что его доля может составить около 20%.

Новость появилась на фоне конкурирующего предложения. «Т-Технологии» направили добровольную оферту на выкуп от 50% до 100% акций «Циана» по 993,05 руб. за бумагу, что на 29,3% выше цены закрытия торгов 5 ноября. Принять ее акционеры могут до конца февраля 2027 года. За 100% капитала группа заплатит 77,13 млрд руб.

Финансовый директор «Т-Технологий» Игорь Герасимов ранее говорил, что группа рассматривает сделку только при условии получения полного контроля над платформой. Покупку активов Крюкова также обсуждал Альфа-Банк, но от комментариев там отказались.

Рынок отреагировал снижением. Акции «Циана» на Мосбирже подешевели на 5,5%, до 850,8 руб. Это ниже цены оферты «Т-Технологий».

За девять месяцев 2026 года выручка «Циана» выросла на 18,9%, до 13,1 млрд руб., а чистая прибыль почти удвоилась, до 3 млрд руб. Скорректированная EBITDA прибавила 50,7%, до 4,2 млрд руб