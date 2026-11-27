Бухгалтерские и налоговые формы, первичные учетные документы, статистическая отчетность и другие официальные бланки теперь собраны в одном разделе. Документы можно найти по названию, коду формы или номеру приказа и скачать в подходящем формате. Доступ пока бесплатный.

Добавили в «Клерк.Систему» новый раздел «Бланки». В каталоге — 1 860 документов из ФНС, Минфина, Минтруда, Росстата, СФР, ФАС и других ведомств.

Главная страница раздела «Бланки»

Теперь нашим пользователям доступны:

бланки, образцы и шаблоны официальных документов для самостоятельного заполнения;

формы бухгалтерской отчетности, в том числе баланс и отчет о финансовых результатах;

формы налогового учета и отчетности, включая декларации, счета-фактуры и книги покупок и продаж;

формы первичных учетных документов для кадрового учета, учета рабочего времени, расчетов с персоналом и товарно-материальных ценностей;

формы федерального государственного статистического наблюдения и т. д.

Файлы можно скачать в различных форматах, включая PDF и DOCX. Для отдельных документов предусмотрены инструкции по заполнению.

Найти нужный документ можно по названию, коду формы и номеру приказа, а отфильтровать результаты — по ведомству, типу бланка, рубрике, типу кода, источнику, статусу и периоду.

Пример карточки документа в разделе «Бланки»

В каждой карточке формы указаны дата публикации, реквизиты приказа, которым утвержден документ, и его статус. Это поможет отличить действующие бланки от тех, которые вступят в силу позднее, и выбрать актуальную редакцию.

Разделом уже можно пользоваться:

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