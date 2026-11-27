Выплаты и компенсации вырастут на 6,8%. Прибавку получат 17 млн человек.

Ежемесячные денежные выплаты и компенсации, которые назначает Соцфонд, проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, передает ТАСС.

Индексация затронет в том числе ветеранов войны и боевых действий, людей с инвалидностью и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.