ФСБУ 9/2025 «Доходы» в 2027 году: часто задаваемые вопросы
Кто должен применять новый стандарт, какие способы перехода существуют, как объединять договоры, как классифицировать доходы организации в составе прибыли и что признавать выручкой. На пять самых горячих вопросов отвечает эксперт Светлана Сатина.
1. Кто должен применять ФСБУ 9/2025?
Коммерческие организации, начиная с бухгалтерской отчетности за 2027 год либо досрочно. Организации, представляющие отчетность по МСФО, применяют МСФО (IFRS) 15. Организации, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, вправе выбрать между ФСБУ 9/2025 и МСФО (IFRS) 15. Остальные обязаны применять ФСБУ 9/2025.
2. Какие способы перехода на ФСБУ 9/2025 существуют?
Способ перехода
Как отражаются последствия
Ретроспективный
С пересчетом сравнительных показателей так, как если бы стандарт применялся ранее, с учетом предусмотренных послаблений.
Альтернативный
Без пересчета сравнительных показателей, с единовременной корректировкой нераспределенной прибыли и соответствующих статей баланса на начало года применения стандарта.
Перспективный
Без корректировки ранее сформированных данных. Доступен организациям, имеющим право на упрощенный учет.
Выбранный способ закрепляют в учетной политике.
3. Что согласно ФСБУ 9/2025 признается выручкой?
Доход организации — если у нее есть подтвержденное право на его получение, контроль над продукцией перешел к контрагенту, получение экономической выгоды не вызывает сомнений, а сумму выручки и расходы на исполнение обязательств по договору можно достоверно определить. При этом выручка признается с учетом условий и фактического хода исполнения конкретного договора.
4. Как по ФСБУ 9/2025 классифицировать доходы организации в составе прибыли?
Они подразделяются на две группы: доходы, включаемые в чистую прибыль (выручка и доходы, отличные от выручки), и доходы, не включаемые в чистую прибыль. Классификация отдельных доходов, например от аренды и предоставления лицензий, зависит от предмета деятельности. Доходы от аренды учитываются по ФСБУ 25/2018.
5. Как по ФСБУ 9/2025 учитывать договоры, в которых несколько видов обязательств?
Если организация заключила несколько договоров с одним контрагентом или связанными с ним сторонами, нужно определить, являются ли они частями общей сделки. Договоры объединяют, если они заключены ради общей цели, оплата по одному зависит от цены или выполнения другого, а обязательства фактически составляют единую задачу.
Например, договоры на проектирование, строительство и пусконаладку объекта объединяют при соблюдении всех трех условий. В противном случае их учитывают отдельно.
Семь подробных шагов, за которые вы совершите переход — в разборе «ФСБУ 9/2025 «Доходы» в 2027 году: как подготовиться к переходу».