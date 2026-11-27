Кто должен применять новый стандарт, какие способы перехода существуют, как объединять договоры, как классифицировать доходы организации в составе прибыли и что признавать выручкой. На пять самых горячих вопросов отвечает эксперт Светлана Сатина.

1. Кто должен применять ФСБУ 9/2025?

Коммерческие организации, начиная с бухгалтерской отчетности за 2027 год либо досрочно. Организации, представляющие отчетность по МСФО, применяют МСФО (IFRS) 15. Организации, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, вправе выбрать между ФСБУ 9/2025 и МСФО (IFRS) 15. Остальные обязаны применять ФСБУ 9/2025.

2. Какие способы перехода на ФСБУ 9/2025 существуют?

Способ перехода Как отражаются последствия Ретроспективный С пересчетом сравнительных показателей так, как если бы стандарт применялся ранее, с учетом предусмотренных послаблений. Альтернативный Без пересчета сравнительных показателей, с единовременной корректировкой нераспределенной прибыли и соответствующих статей баланса на начало года применения стандарта. Перспективный Без корректировки ранее сформированных данных. Доступен организациям, имеющим право на упрощенный учет.

Выбранный способ закрепляют в учетной политике.

3. Что согласно ФСБУ 9/2025 признается выручкой?

Доход организации — если у нее есть подтвержденное право на его получение, контроль над продукцией перешел к контрагенту, получение экономической выгоды не вызывает сомнений, а сумму выручки и расходы на исполнение обязательств по договору можно достоверно определить. При этом выручка признается с учетом условий и фактического хода исполнения конкретного договора.

4. Как по ФСБУ 9/2025 классифицировать доходы организации в составе прибыли?

Они подразделяются на две группы: доходы, включаемые в чистую прибыль (выручка и доходы, отличные от выручки), и доходы, не включаемые в чистую прибыль. Классификация отдельных доходов, например от аренды и предоставления лицензий, зависит от предмета деятельности. Доходы от аренды учитываются по ФСБУ 25/2018.

5. Как по ФСБУ 9/2025 учитывать договоры, в которых несколько видов обязательств?

Если организация заключила несколько договоров с одним контрагентом или связанными с ним сторонами, нужно определить, являются ли они частями общей сделки. Договоры объединяют, если они заключены ради общей цели, оплата по одному зависит от цены или выполнения другого, а обязательства фактически составляют единую задачу.

Например, договоры на проектирование, строительство и пусконаладку объекта объединяют при соблюдении всех трех условий. В противном случае их учитывают отдельно.