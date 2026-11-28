Минцифры рассматривает госпортал как универсального цифрового помощника. Его преимуществами могут стать сведения о пользователях и независимость от коммерческих экосистем.

Портал «Госуслуги» может стать национальным ИИ-агентом, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции AI Journey.

«Мы считаем, что "Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом», — сказал министр.

По словам Шадаева, госпортал уже располагает значительным объемом сведений о пользователях. Еще одним преимуществом он назвал равноудаленность «Госуслуг» от экосистем со стопроцентным коммерческим интересом.