Зимние каникулы предлагается провести с 31 декабря по 10 января. Они будут на один день короче, чем в прошлом учебном году.

Зимние каникулы для российских школьников продлятся 11 дней, следует из рекомендаций Минпросвещения. Рекомендуемый период отдыха — с 31 декабря по 10 января включительно.

Школы могут использовать график Минпросвещения или составить на его основе собственный календарный учебный план. При определении дат они вправе учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

Осенние каникулы в этом учебном году прошли с 26 октября по 3 ноября.