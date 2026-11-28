Минтранс и «Автодор» рассматривают продление льготы для российских электромобилей на 2027 год. Решение примут после оценки экономических последствий.

Бесплатный проезд российских электромобилей по платным трассам могут продлить на 2027 год, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров. Вопрос прорабатывают Минтранс и госкомпания «Автодор».

«Поддержка владельцев электромобилей, число которых в России продолжает расти, остается для нас важной задачей. Вместе с тем любое льготное решение требует взвешенного экономического расчета», — сказал Дмитрий Ядров.

Минтранс и «Автодор» анализируют статистику использования льготы. Ведомство также оценивает оптимальный формат и параметры поддержки владельцев электромобилей на следующий год.