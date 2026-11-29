Дополнительные поступления обеспечат налоги с малого бизнеса и доходов физлиц. Часть мер уже запущена, а доходы от них начнут поступать в региональные бюджеты в следующем году.

Региональные бюджеты смогут ежегодно получать 60–70 млрд рублей за счет сокращения теневого сектора, сообщил в Совете Федерации вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. План предусматривает усиление контроля за расчетами и учетом торговых операций.

Ответственность за применение ККТ малым бизнесом также возложат на организаторов массовой торговли. Требование затронет арендодателей, которые сдают помещения не менее чем 10 арендаторам и располагают торговыми площадями от 3 тыс. кв. м. Кроме того, ЦБ будет передавать ФНС сведения о физлицах, систематически получающих доходы от других физлиц.

Доходы от обеления экономики, учтенные в бюджете на три года, составят 0,5 трлн рублей. Значительная часть соответствующих мер уже включена в бюджетное и налоговое законодательство, уточнил Силуанов.

Еще около 200 млрд рублей регионы могут получить после ограничения пониженных ставок УСН. Льготы планируют сохранить для производства, обработки и социально ориентированных НКО, а для торговли и услуг установить ставки 6% для объекта «доходы» и 15% для объекта «доходы минус расходы». Индексация акцизов, увеличение фиксированного платежа для работающих иностранцев и повышение пошлин по сделкам с недвижимостью должны принести еще около 100 млрд рублей.