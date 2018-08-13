Производственный календарь на 2019 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
|1
|Нерабочие дни
|2
|Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.
Январь
Февраль
Март
I кв
Апрель
Май
Июнь
II кв
I полугодие
Количество дней
Календарные дни
31
28
31
90
30
31
30
91
181
Рабочие дни
20
23
26
69
26
24
24
|74
143
Выходные и праздничные дни
11
|5
5
21
4
7
6
17
38
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
136
151
159
446
167
159
159
485
931
При 36-часовой рабочей неделе
122,4
135,8
143
401,2
150,2
143
143
436,2
837,4
При 24-часовой рабочей неделе
81,6
90,2
95
266,8
|99,8
|95
95
289,8
556,6
Июль
Август
Сентябрь
III кв
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV кв
II полугодие
2019 год
Количество дней
Календарные дни
31
31
30
92
31
30
31
92
184
365
Рабочие дни
27
27
25
79
27
25
26
78
157
300
Выходные и праздничные дни
4
|4
5
13
4
5
5
14
27
|65
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
|176
|184
160
520
184
168
167
519
1 039
1 970
При 36-часовой рабочей неделе
158,4
165,6
144
468
165,6
151,2
150,2
467
935
1 772,4
При 24-часовой рабочей неделе
105,6
110,4
96
312
110,4
|100,8
99,8
311
623
1 179,6
Пояснения к производственному календарю на 2019 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2019 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год, 2008 год, 2007 год, 2006 год.
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