Производственный календарь на 2019 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

пн вт ср чт пт сб вс Январь 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Февраль 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 Март 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 пн вт ср чт пт сб вс Апрель 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Май 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 Июнь 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 пн вт ср чт пт сб вс Июль 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Август 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 Сентябрь 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 пн вт ср чт пт сб вс Октябрь 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Ноябрь 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 Декабрь 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 Нерабочие дни 2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет .

Январь Февраль Март I кв Апрель Май Июнь II кв I полугодие Количество дней Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 Рабочие дни 20 23 26 69 26 24 24 74 143 Выходные и праздничные дни 11 5 5 21 4 7 6 17 38 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 136 151 159 446 167 159 159 485 931 При 36-часовой рабочей неделе 122,4 135,8 143 401,2 150,2 143 143 436,2 837,4 При 24-часовой рабочей неделе 81,6 90,2 95 266,8 99,8 95 95 289,8 556,6

Июль Август Сентябрь III кв Октябрь Ноябрь Декабрь IV кв II полугодие 2019 год Количество дней Календарные дни 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365 Рабочие дни 27 27 25 79 27 25 26 78 157 300 Выходные и праздничные дни 4 4 5 13 4 5 5 14 27 65 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 176 184 160 520 184 168 167 519 1 039 1 970 При 36-часовой рабочей неделе 158,4 165,6 144 468 165,6 151,2 150,2 467 935 1 772,4 При 24-часовой рабочей неделе 105,6 110,4 96 312 110,4 100,8 99,8 311 623 1 179,6

Пояснения к производственному календарю на 2019 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2019 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа

при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год, 2008 год, 2007 год, 2006 год.

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