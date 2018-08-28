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Нормы возмещения командировочных расходов в России

Согласно абз.3 ч.1 ст.168 ТК РФ, в случае направления работника в командировку работодатель обязан возмещать ему дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, то есть суточные.

Размер суточных организация определяет самостоятельно, закрепляя их размер в локальных нормативных актах организации, например, в Положении о командировках. Предусмотрены максимальные размеры суточных, которые не облагаются НДФЛ (абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ).

В частности, суточные по России — это 700 рублей, за границу — 2500 руб. То есть, если организация установит суточные по России в размере 1000 рублей, то с 300 рублей (1000 — 700) работодателю следует удержать НДФЛ..

 Оплата суточных (руб.в сутки)Оплата расходов по найму жилого помещения
по фактическим расходам, подтвержденным документами (руб. в сутки)при отсутствии подтверждающих документов (руб. в сутки)
с 01.01.2002100По факту---
с 01.09.1999 по 01.01.200255не более 2707
с 01.01.1998 по 01.09.199922не более 1454,5
с 01.06.1996 по 01.01.199822000не более 1450004500
с 01.11.1995 по 31.05.199618000не более 1050003600
с 01.08.1995 по 31.10.199515000не более 900003000
с 01.02.1995 по 31.07.199510000не более 600002000
с 01.08.1994 по 31.01.19955000не более 360001000
с 01.03.1994 по 31.07.19943600не более 22000700
с 01.12.1993 по 28.02.19942200не более 11000450
с 01.09.1993 по 31.11.19931000не более 4000200
с 01.05.1993 по 31.08.1993500не более 1600100
с 01.02.1993 по 30.04.1993300не более 80070
с 01.11.1992 по 31.01.1993125не более 30060
с 01.08.1992 по 31.10.199280не более 165---
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