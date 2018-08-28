Нормы возмещения командировочных расходов в России

Согласно абз.3 ч.1 ст.168 ТК РФ, в случае направления работника в командировку работодатель обязан возмещать ему дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, то есть суточные.
Размер суточных организация определяет самостоятельно, закрепляя их размер в локальных нормативных актах организации, например, в Положении о командировках. Предусмотрены максимальные размеры суточных, которые не облагаются НДФЛ (абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ).
В частности, суточные по России — это 700 рублей, за границу — 2500 руб. То есть, если организация установит суточные по России в размере 1000 рублей, то с 300 рублей (1000 — 700) работодателю следует удержать НДФЛ..
|Оплата суточных (руб.в сутки)
|Оплата расходов по найму жилого помещения
|по фактическим расходам, подтвержденным документами (руб. в сутки)
|при отсутствии подтверждающих документов (руб. в сутки)
|с 01.01.2002
|100
|По факту
|---
|с 01.09.1999 по 01.01.2002
|55
|не более 270
|7
|с 01.01.1998 по 01.09.1999
|22
|не более 145
|4,5
|с 01.06.1996 по 01.01.1998
|22000
|не более 145000
|4500
|с 01.11.1995 по 31.05.1996
|18000
|не более 105000
|3600
|с 01.08.1995 по 31.10.1995
|15000
|не более 90000
|3000
|с 01.02.1995 по 31.07.1995
|10000
|не более 60000
|2000
|с 01.08.1994 по 31.01.1995
|5000
|не более 36000
|1000
|с 01.03.1994 по 31.07.1994
|3600
|не более 22000
|700
|с 01.12.1993 по 28.02.1994
|2200
|не более 11000
|450
|с 01.09.1993 по 31.11.1993
|1000
|не более 4000
|200
|с 01.05.1993 по 31.08.1993
|500
|не более 1600
|100
|с 01.02.1993 по 30.04.1993
|300
|не более 800
|70
|с 01.11.1992 по 31.01.1993
|125
|не более 300
|60
|с 01.08.1992 по 31.10.1992
|80
|не более 165
|---
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