Производственный календарь на 2020 год при шестидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
Скачайте Производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе, а также производственные календари за прошлые годы.
|1
|Нерабочие дни
|2
|Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития № 588н. Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.
Январь
Февраль
Март
I кв
Апрель
Май
Июнь
II кв
I полугодие
Количество дней
Календарные дни
31
29
31
91
30
31
30
91
182
Рабочие дни
20
24
25
69
26
23
25
|74
143
Выходные и праздничные дни
11
|5
6
22
4
8
5
17
39
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
136
152
168
456
175
135
167
477
933
При 36-часовой рабочей неделе
122,4
136,8
151,2
410,4
157,4
121,4
150,2
429
839,4
При 24-часовой рабочей неделе
81,6
91,2
100,8
273,6
|104,6
|80,6
99,8
285
558,6
Июль
Август
Сентябрь
III кв
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV кв
II полугодие
2020 год
Количество дней
Календарные дни
31
31
30
92
31
30
31
92
184
366
Рабочие дни
27
26
26
79
27
24
27
78
157
300
Выходные и праздничные дни
4
|5
4
13
4
6
4
14
27
|66
Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе
|184
|168
176
528
176
159
183
518
1 046
1 979
При 36-часовой рабочей неделе
165,6
151,2
158,4
475,2
158,4
143
164,6
466
941,2
1 780,6
При 24-часовой рабочей неделе
110,4
100,8
105,6
316,8
105,6
|95
109,4
310
626,8
1 185,4
Пояснения к производственному календарю на 2020 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2020 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год.
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