Клерк.Ру

Производственный календарь на 2020 год при шестидневной рабочей неделе

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Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

Скачайте Производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе, а также производственные календари за прошлые годы.

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Январь

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

Февраль

 

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

 

Март

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Апрель

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

Май

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

Июнь

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Июль

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

Август

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

2

9

16

23

30

 

Сентябрь

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Октябрь

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

Ноябрь

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

 

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

Декабрь

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

1 Нерабочие дни
2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Такой порядок установлен приказом Минздравсоцразвития № 588н. Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.

 

Январь

Февраль

Март

I кв

Апрель

Май

Июнь

II кв

I полугодие

Количество дней

Календарные дни

31

29

31

91

30

31

30

91

182

Рабочие дни

20

24

25

69

26

23

25

74

143

Выходные и праздничные дни

11

 5

6

22

4

8

5

17

39

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

136

152

168

456

175

135

167

477

933

При 36-часовой рабочей неделе

122,4

136,8

151,2

410,4

157,4

121,4

150,2

429

839,4

При 24-часовой рабочей неделе

81,6

91,2

100,8

273,6

 104,6 80,6

99,8

285

558,6

 

 

Июль

Август

Сентябрь

III кв

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV кв

 II полугодие

2020 год

Количество дней

Календарные дни

31

31

30

92

31

30

31

92

184

366

Рабочие дни

27

26

26

79

27

24

27

78

157

300

Выходные и праздничные дни

4

 5

4

13

4

6

4

14

27

66

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

 184 168

176

528

176

159

183

518

1 046

1 979

При 36-часовой рабочей неделе

165,6

151,2

158,4

475,2

158,4

143

164,6

466

941,2

1 780,6

При 24-часовой рабочей неделе

110,4

100,8

105,6

316,8

105,6

 95

109,4

310

626,8

1 185,4

Пояснения к производственному календарю на 2020 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
  • 7 января - Рождество Христово
  • 23 февраля - День защитника Отечества
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда
  • 9 мая - День Победы
  • 12 июня - День России
  • 4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2020 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

  • при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
  • при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
  • при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2019 год, 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год,  2010 год, 2009  год.

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