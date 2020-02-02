Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2020 году

Государственные пособия, выплачиваемые работодателями (и не только) в 2020 году.

Внимание! Пособия на детей и некоторые другие пособия в январе 2020 года выплачиваются в том же размере, что и в 2019 году. С 1 февраля 2020 года произведена индексация.

Пособия родителям и детям Размер пособия (в рублях) 1 Единовременное пособие женщинам вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности 675.15 * 2 Единовременное пособие при рождении ребенка 18004.12 * 3 Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 4852.00 ** 4 Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми 6751.54 ** 5 Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком 27984.66 ** 6 Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, уволенных (в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП) в период отпуска по уходу за ребенком, матерям во время отпуска по беременности и родам 13503.10 ** 7 Минимальное пособие по беременности и родам 55830.60 8 Максимальное пособие по беременности и родам 322191.80 9 Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП 675.15 10 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 18004.12 11 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами 137566.14 12 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 28511.40 13 Ежемесячные компенсационные выплаты на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (С 1 января 2020 года отменено назначение пособия. Если оно было назначено раньше, то продолжает выплачиваться. 50.00 * 14 Материнский (семейный) капитал 466 617.00 * Другие пособия 15 Максимальный среднедневной заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности 2301.37 16 Минимальное пособие по безработице 1500.00 17 Максимальное пособие по безработице 8000.00 18 Максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста 11280.00 19 Максимальный размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 103527.66 * 20 Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 79602.38 * 21 Социальное пособие на погребение 6124.86 *

* В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент.

** В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент, если этот коэффициент не учтен при расчете заработной платы.