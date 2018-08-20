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Все действующие ПБУ в 2018 году

Сейчас действующие ПБУ официально считаются федеральными стандартами учета. Федеральным законом от 18.07.2017 № 160-ФЗ внесены изменения в закон «О бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином в период с 1 октября 1998 года до даты вступления в силу закона о бухучете № 402-ФЗ, признаются федеральными стандартами.

Перечень ПБУ о бухгалтерском учете в 2018 году

Все ПБУ, действующие в 2018 году:

ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 2/2008
«Учет договоров строительного подряда»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 3/2006
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 6/01
«Учет основных средств»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 7/98
«События после отчетной даты»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 9/99
«Доходы организации»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 10/99
«Расходы организации»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 12/2010
«Информация по сегментам»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 13/2000
«Учет государственной помощи»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 15/2008
«Учет расходов по займам и кредитам»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 16/02
«Информация по прекращаемой деятельности»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 17/02
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 20/03
«Информация об участии в совместной деятельности»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 21/2008
«Изменения оценочных значений»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 23/2011
«Отчет о движении денежных средств»;
(статьи, новости и разьяснения)

ПБУ 24/2011
«Учет затрат на освоение природных ресурсов».
(статьи, новости и разьяснения)

Последние редакции всех действующих ПБУ можно найти в «Справочнике бухгалтера» на «Клерке»

Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны

ПБУ или положения по бухгалтерскому учету (иногда неофициально именуемые правилами ведения бухучета) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.

ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.

Новые ПБУ в 2019–2021 годах

Министерством финансов начата глобальная разработка федеральных стандартов бухучета на 2019–2020 годы. Согласно приказу Минфина «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухучета...» от от 18.04.2018 N 83н будут разработаны новые ПБУ и внесены поправки в уже изданные положения. План разработки и внедрения новшеств приведен в таблице ниже.

Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета

N п/п Рабочее наименование проекта стандарта     Предполагаемая дата вступления стандарта в силу для обязательного применения  
1.1 Запасы     2019  
1.2 Нематериальные активы     2020  
1.3 Аренда     2022  
1.4 Основные средства     2020  
1.5 Незавершенные капитальные вложения     2020  
1.6 Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)     2020  
1.7 Документы и документооборот в бухгалтерском учете     2020  
1.8 Доходы     2022  
1.9 Некоммерческая деятельность     2021  
1.10 Бухгалтерская отчетность     2021  
1.11 Участие в зависимых организациях и совместная деятельность     2021  
1.12 Расходы     2022  
1.13 Финансовые инструменты     2022  
1.14 Добыча полезных ископаемых     2022  

Разработка изменений в федеральные стандарты бухгалтерского учета

N п/п Рабочее наименование проекта стандарта     Предполагаемая дата вступления стандарта в силу для обязательного применения  
2.1 Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» <4>     2020  
2.2 Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» <5>     2020  
2.3 Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» <6>     2020  

 

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Источник: «Клерк». Все статьи источника
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