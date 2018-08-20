Все действующие ПБУ в 2018 году

Сейчас действующие ПБУ официально считаются федеральными стандартами учета. Федеральным законом от 18.07.2017 № 160-ФЗ внесены изменения в закон «О бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином в период с 1 октября 1998 года до даты вступления в силу закона о бухучете № 402-ФЗ, признаются федеральными стандартами.
Перечень ПБУ о бухгалтерском учете в 2018 году
Все ПБУ, действующие в 2018 году:
ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 2/2008
«Учет договоров строительного подряда»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 3/2006
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 6/01
«Учет основных средств»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 7/98
«События после отчетной даты»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 9/99
«Доходы организации»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 10/99
«Расходы организации»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 12/2010
«Информация по сегментам»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 13/2000
«Учет государственной помощи»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 15/2008
«Учет расходов по займам и кредитам»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 16/02
«Информация по прекращаемой деятельности»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 17/02
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 20/03
«Информация об участии в совместной деятельности»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 21/2008
«Изменения оценочных значений»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 23/2011
«Отчет о движении денежных средств»;
(статьи, новости и разьяснения)
ПБУ 24/2011
«Учет затрат на освоение природных ресурсов».
(статьи, новости и разьяснения)
Последние редакции всех действующих ПБУ можно найти в «Справочнике бухгалтера» на «Клерке»
Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны
ПБУ или положения по бухгалтерскому учету (иногда неофициально именуемые правилами ведения бухучета) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.
ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.
Новые ПБУ в 2019–2021 годах
Министерством финансов начата глобальная разработка федеральных стандартов бухучета на 2019–2020 годы. Согласно приказу Минфина «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухучета...» от от 18.04.2018 N 83н будут разработаны новые ПБУ и внесены поправки в уже изданные положения. План разработки и внедрения новшеств приведен в таблице ниже.
Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета
|N п/п
|Рабочее наименование проекта стандарта
|Предполагаемая дата вступления стандарта в силу для обязательного применения
|1.1
|Запасы
|2019
|1.2
|Нематериальные активы
|2020
|1.3
|Аренда
|2022
|1.4
|Основные средства
|2020
|1.5
|Незавершенные капитальные вложения
|2020
|1.6
|Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)
|2020
|1.7
|Документы и документооборот в бухгалтерском учете
|2020
|1.8
|Доходы
|2022
|1.9
|Некоммерческая деятельность
|2021
|1.10
|Бухгалтерская отчетность
|2021
|1.11
|Участие в зависимых организациях и совместная деятельность
|2021
|1.12
|Расходы
|2022
|1.13
|Финансовые инструменты
|2022
|1.14
|Добыча полезных ископаемых
|2022
Разработка изменений в федеральные стандарты бухгалтерского учета
|N п/п
|Рабочее наименование проекта стандарта
|Предполагаемая дата вступления стандарта в силу для обязательного применения
|2.1
|Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» <4>
|2020
|2.2
|Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» <5>
|2020
|2.3
|Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» <6>
|2020
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