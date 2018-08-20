Все действующие ПБУ в 2018 году

Сейчас действующие ПБУ официально считаются федеральными стандартами учета. Федеральным законом от 18.07.2017 № 160-ФЗ внесены изменения в закон «О бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином в период с 1 октября 1998 года до даты вступления в силу закона о бухучете № 402-ФЗ, признаются федеральными стандартами.

Перечень ПБУ о бухгалтерском учете в 2018 году

Все ПБУ, действующие в 2018 году:

Последние редакции всех действующих ПБУ можно найти в «Справочнике бухгалтера» на «Клерке»

Положения по бухгалтерскому учету: что это и для чего они нужны

ПБУ или положения по бухгалтерскому учету (иногда неофициально именуемые правилами ведения бухучета) — это нормативные акты, в которых установлен порядок составления бухгалтерской отчетности и ведения бухучета в том или ином направлении хозяйственной деятельности фирмы.

ПБУ могут регламентировать особенности учета различных активов, пассивов, отдельных фактов хозяйственной деятельности.

Новые ПБУ в 2019–2021 годах

Министерством финансов начата глобальная разработка федеральных стандартов бухучета на 2019–2020 годы. Согласно приказу Минфина «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухучета...» от от 18.04.2018 N 83н будут разработаны новые ПБУ и внесены поправки в уже изданные положения. План разработки и внедрения новшеств приведен в таблице ниже.

Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета

N п/п Рабочее наименование проекта стандарта Предполагаемая дата вступления стандарта в силу для обязательного применения 1.1 Запасы 2019 1.2 Нематериальные активы 2020 1.3 Аренда 2022 1.4 Основные средства 2020 1.5 Незавершенные капитальные вложения 2020 1.6 Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты) 2020 1.7 Документы и документооборот в бухгалтерском учете 2020 1.8 Доходы 2022 1.9 Некоммерческая деятельность 2021 1.10 Бухгалтерская отчетность 2021 1.11 Участие в зависимых организациях и совместная деятельность 2021 1.12 Расходы 2022 1.13 Финансовые инструменты 2022 1.14 Добыча полезных ископаемых 2022

Разработка изменений в федеральные стандарты бухгалтерского учета

N п/п Рабочее наименование проекта стандарта Предполагаемая дата вступления стандарта в силу для обязательного применения 2.1 Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» <4> 2020 2.2 Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» <5> 2020 2.3 Изменения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» <6> 2020

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