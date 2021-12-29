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Налог на доходы физических лиц

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Рубрика НДФЛ
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Код бюджетной классификации Расшифровка кода
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
182 1 01 02060 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации
182 1 01 02070 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства
182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
182 1 01 02090 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, непревышающей 650 000 рублей)
182 1 01 02100 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)
 
182 1 01 02110 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)
182 1 01 02120 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 

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