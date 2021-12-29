НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Код бюджетной классификации Расшифровка кода

182 1 03 01000 01 1000 110 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

182 1 03 02011 01 1000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02012 01 1000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02013 01 1000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02020 01 1000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02021 01 1000 110 Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда

182 1 03 02022 01 1000 110 Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда

182 1 03 02030 01 1000 110 Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02041 01 1000 110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02042 01 1000 110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02060 01 1000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02070 01 1000 110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации

182 1 03 02080 01 1000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02090 01 1000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02091 01 1000 110 Акцизы на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда

182 1 03 02100 01 1000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

182 1 03 02111 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации, кроме производимой из подакцизного винограда

182 1 03 02112 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин (шампанских), производимую на территории Российской Федерации из подакцизного винограда

182 1 03 02120 01 1000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02130 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации

182 1 03 02141 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о розничной продаже указанной продукции, отраженным в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

182 1 03 02142 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)

182 1 03 02143 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций)

182 1 03 02144 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с передачей 50 процентов доходов от акцизов на средние дистилляты, производимые в Российской Федерации, в федеральный бюджет)

182 1 03 02150 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 03 02160 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 03 02170 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 03 02180 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 03 02190 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 03 02210 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 03 02220 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)

182 1 03 02231 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02232 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

182 1 03 02241 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02242 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

182 1 03 02251 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02252 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

182 1 03 02261 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02262 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

182 1 03 02300 01 1000 110 Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02310 01 1000 110 Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02320 01 1000 110 Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации

182 1 03 02330 01 1000 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02340 01 1000 110 Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02350 01 1000 110 Акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02360 01 1000 110 Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02361 01 1000 110 Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02370 01 1000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации

182 1 03 02380 01 1000 110 Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации

182 1 03 02390 01 1000 110 Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку

182 1 03 02400 01 1000 110 Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации

182 1 03 02410 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации

182 1 03 02420 01 1000 110 Акциз на этан, направленный на переработку

182 1 03 02430 01 1000 110 Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку

182 1 03 02440 01 1000 110 Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов)