КБК по НДС и акцизам на товары, ввозимым на территорию Российской Федерации

|Код бюджетной классификации
|Расшифровка кода
|182 1 04 01000 01 1000 110
|Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02011 01 1000 110
|Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02012 01 1000 110
|Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02013 01 1000 110
|Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02020 01 1000 110
|Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02021 01 1000 110
|Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02030 01 1000 110
|Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02040 01 1000 110
|Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02060 01 1000 110
|Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02070 01 1000 110
|Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02080 01 1000 110
|Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02090 01 1000 110
|Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02091 01 1000 110
|Акцизы на игристые вина, а также винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02100 01 1000 110
|Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02110 01 1000 110
|Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02120 01 1000 110
|Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02130 01 1000 110
|Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02140 01 1000 110
|Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02170 01 1000 110
|Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|182 1 04 02180 01 1000 110
|Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02181 01 1000 110
|Акцизы на устройства для нагревания табака, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02190 01 1000 110
|Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02200 01 1000 110
|Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации
|182 1 04 02210 01 1000 110
|Акциз на сахаросодержащие напитки, ввозимые на территорию Российской Федерации