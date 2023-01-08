НДС

КБК по НДС и акцизам на товары, ввозимым на территорию Российской Федерации

КБК для уплаты НДС и акцизов на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации

Версия для печати
Код бюджетной классификации Расшифровка кода
182 1 04 01000 01 1000 110 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02011 01 1000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации
182 1 04 02012 01 1000 110 Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации
182 1 04 02013 01 1000 110 Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации
182 1 04 02020 01 1000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации
182 1 04 02021 01 1000 110 Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02030 01 1000 110 Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации
182 1 04 02040 01 1000 110 Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации
182 1 04 02060 01 1000 110 Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02070 01 1000 110 Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации
182 1 04 02080 01 1000 110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02090 01 1000 110 Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02091 01 1000 110 Акцизы на игристые вина, а также винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02100 01 1000 110 Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации
182 1 04 02110 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации
182 1 04 02120 01 1000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02130 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации
182 1 04 02140 01 1000 110 Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации
182 1 04 02170 01 1000 110 Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 04 02180 01 1000 110 Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02181 01 1000 110 Акцизы на устройства для нагревания табака, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02190 01 1000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации
182 1 04 02200 01 1000 110 Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации
182 1 04 02210 01 1000 110 Акциз на сахаросодержащие напитки, ввозимые на территорию Российской Федерации

 

Клерк дарит подарки всем бухгалтерам на Новый год! Клерк.Премиум всего за 9 900 ₽ 18 000 ₽

Оформите подписку Клерк.Премиум и получите:

• мини-курсы каждый день;
• 50+ онлайн-курсов;
• 450+ вебинаров от профессионалов;
• безлимитные консультации с экспертами;
• комфортное обучение на 2023 год.

Впридачу получите 400+ инструкций и чек-листов для работы. Полный список смотрите тут. Со скидкой 45% сервис стоит 9 900 рублей. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрики:
НДС, Акцизы
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Социальная поддержка

Утвердили национальную стратегию в интересах женщин

Разработчики документа констатируют, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге разрыв в заработной плате женщин и мужчин остается на заметном уровне – 28%.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Личные финансы

Тарифы для пассажиров поездов проиндексировали в 2023 году на 8,1%

Изменения коснулись всех категорий вагонов (в том числе купе, СВ и Люкс). В 95% вагонов указанных категорий применяют систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест, отмечают в РЖД.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще