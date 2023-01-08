КБК по НДС и акцизам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации

|Код бюджетной классификации
|Расшифровка кода
|182 1 03 01000 01 1000 110
|Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02011 01 1000 110
|Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации
|182 1 03 02012 01 1000 110
|Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации
|182 1 03 02013 01 1000 110
|Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации
|182 1 03 02020 01 1000 110
|Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации
|182 1 03 02021 01 1000 110
|Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда
|182 1 03 02022 01 1000 110
|Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда
|182 1 03 02030 01 1000 110
|Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации
|182 1 03 02041 01 1000 110
|Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
|182 1 03 02042 01 1000 110
|Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
|182 1 03 02060 01 1000 110
|Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02070 01 1000 110
|Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
|182 1 03 02080 01 1000 110
|Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02090 01 1000 110
|Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02091 01 1000 110
|Акцизы на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда
|182 1 03 02100 01 1000 110
|Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
|182 1 03 02111 01 1000 110
|Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации, кроме производимой из подакцизного винограда
|182 1 03 02112 01 1000 110
|Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин (шампанских), производимую на территории Российской Федерации из подакцизного винограда
|182 1 03 02120 01 1000 110
|Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02130 01 1000 110
|Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации
|182 1 03 02141 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о розничной продаже указанной продукции, отраженным в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)
|182 1 03 02142 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)
|182 1 03 02143 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций)
|182 1 03 02144 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с передачей 50 процентов доходов от акцизов на средние дистилляты, производимые в Российской Федерации, в федеральный бюджет)
|182 1 03 02150 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 03 02160 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 03 02170 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 03 02180 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 03 02190 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 03 02210 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 03 02220 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)
|182 1 03 02231 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
|182 1 03 02232 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|182 1 03 02241 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
|182 1 03 02251 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
|182 1 03 02252 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|182 1 03 02261 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
|182 1 03 02262 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|182 1 03 02300 01 1000 110
|Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02310 01 1000 110
|Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации
|182 1 03 02320 01 1000 110
|Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации
|182 1 03 02330 01 1000 110
|Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02340 01 1000 110
|Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02350 01 1000 110
|Акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02360 01 1000 110
|Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02361 01 1000 110
|Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02370 01 1000 110
|Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации
|182 1 03 02380 01 1000 110
|Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации
|182 1 03 02390 01 1000 110
|Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку
|182 1 03 02400 01 1000 110
|Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации
|182 1 03 02410 01 1000 110
|Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации
|182 1 03 02420 01 1000 110
|Акциз на этан, направленный на переработку
|182 1 03 02430 01 1000 110
|Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку
|182 1 03 02440 01 1000 110
|Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов)
|182 1 03 02450 01 1000 110
|Акциз на сталь жидкую выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов
|182 1 03 02460 01 1000 110
|Акциз на синтетический каучук
|182 1 03 02480 01 1000 110
|Акциз на сахаросодержащие напитки, призводимые на территории Российской Федерации