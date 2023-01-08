КБК по налогу на прибыль организаций

|Код бюджетной классификации
|Расшифровка кода
|182 1 01 01011 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет
|182 1 01 01012 02 1000 110
|Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 01 01013 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет
|182 1 01 01014 02 1000 110
|Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 01 01015 02 1000 110
|Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в федеральный бюджет
|182 1 01 01016 02 1000 110
|Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 01 01020 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 01 01021 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в федеральный бюджет
|182 1 01 01022 02 1000 110
|Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
|182 1 01 01023 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции (за исключением налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции)
|182 1 01 01024 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции
|182 1 01 01030 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
|182 1 01 01040 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями
|182 1 01 01050 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями
|182 1 01 01060 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями
|182 1 01 01070 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
|182 1 01 01080 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|182 1 01 01090 01 1000 110
|Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года