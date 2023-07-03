Справочник государственных пособий, выплачиваемых в 2023 году

Внимание! Пособия на детей и некоторые другие пособия в январе 2023 года выплачиваются в том же размере, что и в 2022 году. С 1 февраля 2023 года произведена индексация.

Пособия родителям и детям Размер пособия (в рублях) Примечания (см. в конце таблицы) 1 Единовременное пособие женщинам вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачивается только нуждающимся семьям 50% прожиточного

минимума

в регионе 2 Единовременное пособие при рождении ребенка 22909.03 * 3 Минимальное ежемесячное пособие по уходу ребенком до 1,5 лет 8591.47 ** 4 Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком 33281.80 ** 5 Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, уволенных (в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП) в период отпуска по уходу за ребенком, матерям во время отпуска по беременности и родам 14165.70 ** 6 Минимальное пособие по беременности и родам 74757.00 7 Максимальное пособие по беременности и родам 383178.00 8 Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП 859.08 9 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 22 909.03 10 Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами 175 043.67 11 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 36 278.84

12 Материнский (семейный) капитал за первого ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 01.01.2020 586 946.72

13 Материнский капитатл за второго ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 01.01.2020

188 681.53



14 Материнский капитал за третьего и последующих детей в случае его (их) рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020 775 628.25 Другие пособия 15 Максимальный среднедневной заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности 2736.99 16 Минимальное пособие по безработице 1 500.00 17 Максимальное пособие по безработице в первые три месяца 12 792.00 18 Максимальное пособие по безработице в следующие три месяца 5 000.00 19 Максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста 12 792.00 20 Максимальный размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 131 731.99

* 21 Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 101 288.68

* 22 Социальное пособие на погребение 7793.48 *

* В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент.

** В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент, если этот коэффициент не учтен при расчете заработной платы.