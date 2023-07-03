Социальные пособия

Справочник государственных пособий, выплачиваемых в 2023 году

Рассказываем, кто и какую помощь от государства может получить в 2023 году.

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 Внимание! Пособия на детей и некоторые другие пособия в январе 2023 года выплачиваются в том же размере, что и в 2022 году. С 1 февраля 2023 года произведена индексация.

 

Пособия родителям и детям

Размер пособия

(в рублях)

 Примечания (см. в конце таблицы)

1

Единовременное пособие женщинам вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачивается только нуждающимся семьям

50% прожиточного
минимума
в регионе

 

2

Единовременное пособие при рождении ребенка

22909.03

*

3

Минимальное ежемесячное пособие по уходу ребенком до 1,5 лет

8591.47

**

4

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком

33281.80

**

5

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, уволенных (в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП) в период отпуска по уходу за ребенком, матерям во время отпуска по беременности и родам

14165.70

**

6

Минимальное пособие по беременности и родам

74757.00

 

7

Максимальное пособие по беременности и родам

383178.00

 

8

 Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП

859.08

 

9

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

22 909.03

 

10

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью  в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами

175 043.67

 

11

 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

36 278.84
 

 

12

Материнский (семейный) капитал за первого ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 01.01.2020

586 946.72
 

 

13

Материнский капитатл за второго ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 01.01.2020
 

188 681.53

 

 

14

Материнский капитал за третьего и последующих детей в случае его (их) рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020

775 628.25

 

 

Другие пособия

 

 

15

Максимальный среднедневной заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности

2736.99

 

16

Минимальное пособие по безработице

1 500.00

 

17

Максимальное пособие по безработице в первые три месяца

12 792.00

 

18

Максимальное пособие по безработице в следующие три месяца

5 000.00

 

19

Максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста

12 792.00

 

20

Максимальный размер единовременной страховой выплаты  по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

131 731.99
 

*

21

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты  по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

101 288.68
 

*

22

Социальное пособие на погребение

7793.48

*

*   В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент.

**   В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент, если этот коэффициент не учтен при расчете заработной платы.

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