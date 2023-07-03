Справочник государственных пособий, выплачиваемых в 2023 году

Внимание! Пособия на детей и некоторые другие пособия в январе 2023 года выплачиваются в том же размере, что и в 2022 году. С 1 февраля 2023 года произведена индексация.
Пособия родителям и детям
Размер пособия
(в рублях)
Примечания (см. в конце таблицы)
1
Единовременное пособие женщинам вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачивается только нуждающимся семьям
50% прожиточного
2
Единовременное пособие при рождении ребенка
22909.03
*
3
Минимальное ежемесячное пособие по уходу ребенком до 1,5 лет
8591.47
**
4
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком
33281.80
**
5
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, уволенных (в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП) в период отпуска по уходу за ребенком, матерям во время отпуска по беременности и родам
14165.70
**
6
Минимальное пособие по беременности и родам
74757.00
7
Максимальное пособие по беременности и родам
383178.00
8
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП
859.08
9
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
22 909.03
10
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
175 043.67
11
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
36 278.84
12
Материнский (семейный) капитал за первого ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 01.01.2020
586 946.72
13
Материнский капитатл за второго ребенка, рожденного (усыновленного) начиная с 01.01.2020
188 681.53
14
Материнский капитал за третьего и последующих детей в случае его (их) рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020
775 628.25
Другие пособия
15
Максимальный среднедневной заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности
2736.99
16
Минимальное пособие по безработице
1 500.00
17
Максимальное пособие по безработице в первые три месяца
12 792.00
18
Максимальное пособие по безработице в следующие три месяца
5 000.00
19
Максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста
12 792.00
20
Максимальный размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
131 731.99
*
21
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
101 288.68
*
22
Социальное пособие на погребение
7793.48
*
* В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент.
** В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент, если этот коэффициент не учтен при расчете заработной платы.