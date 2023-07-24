Нерабочие праздничные дни, памятные даты и профессиональные праздники в 2023 году

В данной таблице приведена информация о праздничных (нерабочих) днях, профессиональных праздниках и памятных днях, установленных на федеральном уровне. По вопросу, касающемуся порядка установления профессиональных праздников и памятных дней, см. Указ Президента от 31.07.2013 № 659, постановление Правительства от 13.11.2013 № 1016.
Нерабочие праздничные дни
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (статья 112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства
Также см. Производственный календарь на 2023 год для пятидневной рабочей недели.
Нередко сотрудники стараются взять отпуск до праздников, сразу после них, или в промежутке между ними, чтобы продлить отдых. Читайте как это влияет на расчет отпускныхв разборе: Праздничные дни до и во время отпуска: как считать отпускные в 2023 году
Памятные даты России
25 января - День российского студенчества
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (с 1 января 2011 года)
12 апреля - День космонавтики
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
27 апреля - День российского парламентаризма
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
29 июня - День партизан и подпольщиков (с 1 января 2010 года)
28 июля - День Крещения Руси (с 12 июня 2010 года)
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов (с 1 января 2013 года)
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) (с 6 августа 2010 года)
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года
3 декабря - День Неизвестного Солдата (с 5 ноября 2014 года)
9 декабря - День Героев Отечества
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
Дни воинской славы России
Дата
Наименование
27 января
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
27 января
День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) (с 01.01.14)
2 февраля
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
23 февраля
День защитника Отечества
18 апреля
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
19 апреля
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)
9 мая
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год)
7 июля
День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)
10 июля
День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
9 августа
День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)
23 августа
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)
8 сентября
День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)
11 сентября
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
21 сентября
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
4 ноября
День народного единства
7 ноября
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.)
1 декабря
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
5 декабря
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
24 декабря
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)
Профессиональные праздники и памятные дни
Дата
Наименование
12 января
День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января
День российской печати
21 января
День инженерных войск
8 февраля
День российской науки
10 февраля
День дипломатического работника
Второе воскресенье марта
День работников геодезии и картографии
11 марта
День работника органов наркоконтроля
12 марта
День работника уголовно-исполнительной системы
Третье воскресенье марта
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
23 марта
День работников гидро-метеорологической службы
25 марта
День работника культуры
27 марта
День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
29 марта
День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
2 апреля
День единения народов
8 апреля
День сотрудников военных комиссариатов
Первое воскресенье апреля
День геолога
Второе воскресенье апреля
День войск противовоздушной обороны
15 апреля
День специалиста по радиоэлектронной борьбе
30 апреля
День пожарной охраны
7 мая
День радио, праздник работников всех отраслей связи
Последнее воскресенье мая
День химика
21 мая
День полярника
24 мая
День славянской письменности и культуры
26 мая
День российского предпринимательства
27 мая
Общероссийский День библиотек
28 мая
День пограничника
5 июня
День эколога
6 июня
Пушкинский день России; День русского языка
8 июня
День социального работника
Второе воскресенье июня
День работников текстильной и легкой промышленности
14 июня
День работника миграционной службы
Третье воскресенье июня
День медицинского работника
Последняя суббота июня
День изобретателя и рационализатора
27 июня
День молодежи
Первое воскресенье июля
День работников морского и речного флота
Второе воскресенье июля
День рыбака
День российской почты
Третье воскресенье июля
День металлурга
Четвертая суббота июля
День работника торговли
Последнее воскресенье июля
День Военно-Морского Флота
1 августа
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
2 августа
День Воздушно-десантных войск
Первое воскресенье августа
День железнодорожника
6 августа
День Железнодорожных войск
12 августа
День Военно-воздушных сил (праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-воздушных сил, проводятся в День Воздушного Флота России)
Вторая суббота августа
День физкультурника
Второе воскресенье августа
День строителя
Третье воскресенье августа
День Воздушного Флота России
22 августа
День Государственного флага Российской Федерации
Последнее воскресенье августа
День шахтера
27 августа
День кино
1 сентября
День знаний
2 сентября
День российской гвардии
4 сентября
День специалиста по ядерному обеспечению
Первое воскресенье сентября
День работников нефтяной и газовой промышленности
8 сентября
День финансиста
13 сентября
День программиста (если год високосный - 12 сентября)
Второе воскресенье сентября
День танкиста
Третье воскресенье сентября
День работников леса
28 сентября
День работника атомной промышленности
Последнее воскресенье сентября
День машиностроителя
1 октября
День пожилых людей
1 октября
День Сухопутных войск
4 октября
День Космических войск
5 октября
День учителя
20 октября
День военного связиста
24 октября
День подразделений специального назначения
25 октября
День таможенника Российской Федерации
Второе воскресенье октября
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Третье воскресенье октября
День работников дорожного хозяйства
Последнее воскресенье октября
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября
День памяти жертв политических репрессий
5 ноября
День военного разведчика
7 ноября
День согласия и примирения
10 ноября
День милиции
10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
13 ноября
День войск радиационной, химической и биологической защиты
19 ноября
День ракетных войск и артиллерии
21 ноября
День работника налоговых органов Российской Федерации
Последнее воскресенье ноября
День матери
3 декабря
День юриста
17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения
20 декабря
День работника органов безопасности Российской Федерации
Третье воскресенье декабря
День энергетика
27 декабря
День спасателя Российской Федерации