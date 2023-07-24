Нерабочие праздничные дни, памятные даты и профессиональные праздники в 2023 году

В данной таблице приведена информация о праздничных (нерабочих) днях, профессиональных праздниках и памятных днях, установленных на федеральном уровне. По вопросу, касающемуся порядка установления профессиональных праздников и памятных дней, см. Указ Президента от 31.07.2013 № 659, постановление Правительства от 13.11.2013 № 1016.

Нерабочие праздничные дни

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (статья 112 ТК РФ):

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

Также см. Производственный календарь на 2023 год для пятидневной рабочей недели.

Нередко сотрудники стараются взять отпуск до праздников, сразу после них, или в промежутке между ними, чтобы продлить отдых. Читайте как это влияет на расчет отпускныхв разборе: Праздничные дни до и во время отпуска: как считать отпускные в 2023 году

Памятные даты России

25 января - День российского студенчества 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (с 1 января 2011 года) 12 апреля - День космонавтики 26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 27 апреля - День российского парламентаризма 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 29 июня - День партизан и подпольщиков (с 1 января 2010 года) 28 июля - День Крещения Руси (с 12 июня 2010 года) 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов (с 1 января 2013 года) 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) (с 6 августа 2010 года) 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года 3 декабря - День Неизвестного Солдата (с 5 ноября 2014 года) 9 декабря - День Героев Отечества 12 декабря - День Конституции Российской Федерации

Дни воинской славы России

Дата Наименование 27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 27 января День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) (с 01.01.14) 2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 23 февраля День защитника Отечества 18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 7 июля День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 10 июля День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 9 августа День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) 23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 4 ноября День народного единства 7 ноября День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 1 декабря День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)

Профессиональные праздники и памятные дни