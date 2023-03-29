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Праздничные дни до и во время отпуска: как считать отпускные в 2023 году
Нередко сотрудники стараются взять отпуск до праздников, сразу после них, или в промежутке между ними, чтобы продлить отдых. Разберем, как это влияет на расчет отпускных.
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