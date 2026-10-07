«Оспорить решение призывной комиссии можно»: юрист Дарья Олейник — как это сделать в досудебном и судебном порядке

Можно ли оспорить решение врачей призывной комиссии и куда для этого обращаться? Какие документы нужно приложить к жалобе? Что делать, если ответ на жалобу не пришел в установленный срок? На эти и другие вопросы ответила «Клерку» юрист.

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Можно ли оспорить решение врачей или решение призывной комиссии?

Если кратко отвечать на поставленный вопрос, то да – оспорить можно. А если подробнее, то гражданин, состоящий или обязанный состоять на воинском учете, вправе обжаловать вынесенное в отношении него решение (или заключение) призывной комиссии, в зависимости от обстоятельств дела — в досудебном или (и) судебном порядке.

О каких решениях речь?

Под решением (заключением) призывной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» понимаются следующие решения (заключения) призывной комиссии: о призыве на военную службу;

о направлении на альтернативную гражданскую службу (либо об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой);

о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу (либо об отказе в предоставлении отсрочки по призыву);

об освобождении от призыва на военную службу;

о зачислении в запас;

об освобождении от исполнения воинской обязанности.

Как получить выписку из протокола призывной комиссии в 2026 году?

По письменному заявлению гражданина, поданному в военный комиссариат, ему выдается выписка из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении). В течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления выписка из протокола может быть выдана гражданину лично или направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении адресу — в заявлении нужно указать предпочитаемый способ получения. «Однако, в Москве, например, копию решения призывной комиссии можно получить на следующий день после оглашения — в Едином пункте призыва на военную службу г. Москвы.»

Что в выписке должно быть указано?

Обычно в протоколе пишут реквизиты призывной комиссии, дату, номер протокола, основания принятия решения (статьи расписания болезней) и категорию годности. Если предоставляется отсрочка или замена альтернативной службой, то будет написано что то в духе «предоставить отсрочку от военной службы на основании п. а ст. 24 53-ФЗ на срок до августа 2026 г.» или «заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской».

Как происходит обжалование решения в досудебном порядке?

Под досудебным порядком обжалования понимается обжалование решение районной призывной комиссии в вышестоящую призывную комиссию субъекта через подачу жалобы. В жалобе необходимо изложить основания и доводы, в связи с которыми гражданин не согласен с решением районной призывной комиссии. К самой жалобе необходимо приложить документы, подтверждающие доводы заявителя жалобы. Например, в случае наличия у гражданина непризывного заболевания, относящегося к категории годности «В» или «Д», к жалобе необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания: протоколы осмотра врачей, медицинские заключения, протоколы СМАД, выписные эпикризы, рентгенографии, анализы, спирометрии, копии справок о наличии инвалидности и т.д.

Какие бывают категории годности к военной службе А — здоров, может служить в любых войсках. Б — имеет незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями (по роду войск). В — имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время. Г — временно не подлежит призыву по состоянию здоровья, получает отсрочку на 6 или 12 месяцев. Д — состояние здоровья не позволяет служить.

В каком виде можно подать жалобу?

В электронном виде или на бумажном носителе. В электронном виде жалобу можно подать через Единый портал госуслуг (при наличии технической возможности — через региональный портал госуслуг) или через МФЦ. На бумажном носителе жалобу можно подать через МФЦ.

Подойдет любой МФЦ?

Нет, при подаче жалобы на бумажном носителе важно учитывать, что жалоба должна быть подана в том же субъекте Российской Федерации, в котором расположен районная призывная комиссия. Например, если решение вынесено районной призывной комиссией г. Красногорска Московской области, то обжаловать это решение можно в любом МФЦ Московской области.

Сколько будут рассматривать жалобу?

В общем случае жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае подачи через МФЦ – в течение 7 рабочих дней со дня поступления жалобы в МФЦ. В этом случае 2 дня отводится для отзыва жалобы, а также приобщения заявителем дополнительных документов.

Что делать, если в установленный срок ответ не поступил?

В этом случае следует подать жалобу в военную прокуратуру на нарушение сроков и параллельно готовьте административный иск в суд.

Какое решение может вынести призывная комиссия по итогам рассмотрения жалобы?

По итогу рассмотрения жалобы призывная комиссия субъекта может отменить решение или заключение нижестоящей призывной комиссии. Одновременно с этим она может принять иное решение, например, о призыве на военную службу, о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, о направлении гражданина на дополнительное медицинское обследование в реестровое учреждение по профилю имеющегося у него заболевания и т. д. В случае, если обжалование решения нижестоящего военного комиссариата было связано с несогласием гражданина с результатами медицинского освидетельствования, то призывная комиссия субъекта назначает контрольное медицинское освидетельствование, о чем гражданину направляется соответствующая повестка с датой явки в соответствующий военкомат. В случае, если призывная комиссия субъекта оставила решение нижестоящего призывной комиссии без изменения, а жалобу – без удовлетворения, гражданину доступен также судебный порядок обжалования, т.е. подача административного искового заявления в суд.

В какой суд следует обращаться призывнику для оспаривания решения?

В районный суд по месту нахождения военкомата или по месту жительства истца (ч. 1 ст. 22, ст. 24 КАС РФ). К иску необходимо приложить копию решения призывной комиссии и пакет медицинских документов. «Срок подачи обращения в суд — 3 месяца со дня вынесения последнего решения призывной комиссии. Одновременно с иском необходимо подать ходатайство о мерах предварительной защиты, чтобы приостановить призыв на время суда.»

Что можно потребовать в иске?