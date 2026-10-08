«Расхождение дат в ЭДО — не нарушение. Нарушение — если документ подписан «задним числом» без реальной операции»: Анна Тетерлева — о первичке, подписях и рисках

Дата на акте, скан вместо оригинала, доверенность не на тот документ — казалось бы, мелочи. Но именно из них налоговики складывают картину фиктивности операции, каждая деталь в первичке сегодня может стать аргументом против компании. Анна Тетерлева — о том, как не попасть в эту ловушку.

Коротко о бизнесе

Сфера бизнеса Аудит и МСФО-отчетность

Проекты Аудиторская компания «Финансовые технологии-Аудит»

Достижения ТОП-15 аудиторских компаний Урала и Сибири (Эксперт РА)

Как связаться https://telegram.me/teterlevaanna

Дата на документе — не формальность, а маркер реальности сделки

Почему дата подписания документа имеет для налоговиков такое принципиальное значение — ведь по сути это формальность?

Для налоговиков дата — не формальность, а маркер реальности сделки. Именно дата показывает, когда возникло обязательство, когда перешло право собственности, когда сформировалась налоговая база. Если дата подписания документа не соответствует фактическим событиям, у налоговой возникает вопрос: а была ли сделка вообще? Я в своей практике видела немало случаев, когда именно несоответствие дат становилось первым звеном в цепочке доказательств фиктивности операции.

Допустима ли первичка позже операции?

Да, это нормальная ситуация. Например, акт выполненных работ часто подписывается через несколько дней после фактического оказания услуг — стороны принимают результат, проверяют, согласовывают. Закон не требует, чтобы дата документа совпадала с датой операции. Но важно, чтобы это было логично и объяснимо. Если акт подписан через день — вопросов нет. Если через полгода — это уже повод для более пристального внимания. Согласно п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, в первичном документе обязателен реквизит «дата составления документа». Это дата, когда документ был фактически составлен, а не дата совершения операции.

ЭДО и расхождение дат: где грань между нормой и нарушением

Как на практике доказать, что расхождение между датой операции и датой получения документа контрагентом — не нарушение, а нормальная практика ЭДО?

Да, это нормальная и допустимая практика. В ЭДО дата подписания — это техническая отметка о том, когда документ был подписан электронной подписью, и она не обязана совпадать с датой фактической операции. Есть несколько дат, и путать их не стоит: Дата операции — когда товар фактически отгружен или услуга оказана.

Дата составления документа — когда сформирован УПД.

Дата подписания — когда контрагент поставил электронную подпись. Контрагент может подписать документ через день, через три, через неделю после получения. Это не нарушение — это нормальный документооборот. Например, в деле № А11-1559/2024 суд установил, что УПД № 71292 от 30.11.2023 г. был подписан ответчиком 06.12.2023 г., то есть почти через неделю после даты составления, и это не помешало суду признать документ надлежащим доказательством поставки. «Критично не расхождение дат само по себе, а реальность сделки и наличие цифрового следа.» Если в системе ЭДО есть протокол передачи, извещение о получении и подтверждение подписания — это надежное доказательство. Суды принимают такие данные, если между сторонами сложился электронный документооборот. Если налоговая задает вопросы по расхождению дат, достаточно: Выгрузить протокол ЭДО, в котором видно, когда отправлен, доставлен, получен, подписан документ. Подтвердить реальность операции — товарная накладная, акт, транспортные документы, переписка о согласовании. Сослаться на судебную практику — расхождение дат подписания и операции не является самостоятельным основанием для непринятия к вычету расходов. «Само по себе расхождение дат в ЭДО — не нарушение. Нарушение — если документ подписан «задним числом» без реальной операции.»

Что делать бухгалтеру, если он обнаружил, что подпись в акте датирована раньше, чем фактически состоялась операция? Какой порядок действий вы бы порекомендовали?

Первое — не паниковать. Второе — зафиксировать факт случившегося: служебная записка, объяснение от ответственного сотрудника. Третье — если ошибка техническая (например, опечатка в дате), можно составить корректировочный документ или допсоглашение, где указать правильную дату. Но не «переподписывать» задним числом — это уже риск. Если ошибка системная, лучше провести внутреннюю проверку и понять, сколько таких случаев. Иногда это повод для аудита первичной документации.

Можно ли как-то заранее застраховаться от ситуации, когда контрагент подписывает документ «задним числом»?

Да. Во-первых, работать через ЭДО — там дата подписания фиксируется автоматически. Во-вторых, в договоре прописать порядок приемки: сроки, порядок подписания, ответственность за нарушение. В-третьих, перед подписанием документов проверять даты и суммы. И в-четвертых, если контрагент регулярно задерживает подписание, это сигнал: возможно, у него проблемы с учетом или с самой сделкой.

Доверенность и ЭП: кто на самом деле подписал документ

Как часто компании сталкиваются с ситуацией, когда доверенность действительна, но не дает права подписывать именно этот тип документа?

Достаточно часто. Типичная ситуация: сотрудник имеет доверенность на представление интересов, но в ней не прописано право подписи актов или счетов-фактур. Или доверенность выдана на один вид договоров, а подписывается другой. При проверке такие документы могут быть признаны подписанными неуполномоченным лицом, и расходы снимут.

Какой алгоритм проверки доверенности и ЭП вы считаете оптимальным для бухгалтера?

Я бы рекомендовала следующий алгоритм. Первое — срок действия доверенности. Второе — какие полномочия в ней прописаны (право подписи именно этого типа документа). Третье — соответствует ли подпись на документе той, что в доверенности (если речь о физической подписи). Для ЭП — проверить сертификат: кому выдан, на какой срок, какие полномочия. Это занимает немного времени и спасает от серьезных рисков.

Какая ответственность грозит компании, если выяснится, что документ подписан сотрудником без соответствующих полномочий?

Последствия могут быть серьезными: налоговые органы снимают расходы и вычеты, доначисляют налоги, штрафы и пени. В худшем случае — признание сделки недействительной. Кроме того, если речь о крупной сделке, возможна ответственность должностных лиц. Поэтому проверка полномочий — не формальность, а необходимость.

Скан вместо оригинала и отмена утвержденных форм для ТОРГ-12: новая зона риска

Скан вместо электронного оригинала — инспекторы примут документ?

Скан — это не оригинал. Если документ подписан от руки и отсканирован, он не является электронным документом в смысле закона. Инспекция может принять его как копию, но при проверке потребует оригинал. Если оригинала нет — расходы могут снять. Поэтому скан — это временное решение, а не полноценная замена.

Отмена утвержденных форматов для ТОРГ-12 — это упрощение для бизнеса или дополнительный риск?

Это и упрощение, и риск одновременно. Упрощение — потому что можно разрабатывать свои формы. Риск — потому что теперь именно вы отвечаете за то, чтобы документ содержал все обязательные реквизиты. Если какого-то реквизита нет, документ могут признать недействительным. Раньше форма была утверждена, и это защищало. Теперь защита — только в вашей внимательности.

Насколько часто налоговики на практике снимают расходы именно из-за формата документа, а не из-за содержания сделки?

Регулярно. Но чаще всего — когда формат используется как повод, а реальная причина в другом: нет подтверждения реальности сделки, контрагент — «техническая» компания, нет деловой цели. Формат — это лишь один из аргументов в общей картине.

Иностранные контрагенты: перевод как доказательство реальности расхода

Какие риски несет компания, если переводит только итоговые суммы в документе, а не построчно?

Риск в том, что налоговая не увидит связи между конкретной услугой и ее стоимостью. Если в акте указана только общая сумма, сложно подтвердить, что расход обоснован. Особенно если речь о консультационных или маркетинговых услугах. Построчный перевод помогает доказать реальность и необходимость расходов.

Можно ли доверить перевод первички штатному сотруднику без квалификации переводчика, и как это оформить, чтобы защититься от претензий?

Можно, если сотрудник владеет языком. Но лучше оформить это документально: приказ о назначении ответственного за перевод, должностная инструкция, где прописана эта обязанность. Если перевод вызывает сомнения, можно привлечь профессионального переводчика и приложить его заключение. Главное — чтобы перевод был достоверным и вы могли это подтвердить.

«Первичка по услугам — зона максимального риска»: рейтинг типичных нарушений

Какую первичку чаще всего налоговики признают фиктивной на практике — есть ли какой-то рейтинг типичных нарушений?

Единого «рейтинга» нет, но практика показывает: чаще всего фиктивной признают первичку по услугам. Причина — их реальность сложнее проверить, а значит, проще оспорить. Чаще всего в зоне риска: консультационные, маркетинговые, юридические услуги — нет материального результата, который можно «пощупать», поэтому налоговой проще доказать формальный документооборот. Строительный подряд и услуги спецтехники — проверяют, хватало ли у контрагента персонала и техники для заявленного объема. Транспортные услуги — несостыковки в ТТН, «несуществующие» номера машин, водители, которые никогда не работали.

Почему именно услуги?

В письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ прямо сказано: признаками «технической» компании служат отсутствие персонала, основных средств, складов, транспорта, а также несоответствие ресурсов объему сделки. Для товаров это проверить легче — есть накладные, склад, логистика. А для услуг — инспекции остается смотреть только на «бумажный» след, поэтому формальный документооборот здесь выявить проще. «Услуги — это зона максимального риска признания первички фиктивной. Особенно если контрагент — компания без ресурсов, а операция не имеет деловой цели.»

Насколько критично нарушение сквозной нумерации документов и как часто это становится самостоятельным основанием для доначислений?

Само по себе нарушение нумерации — не основание для доначислений. Но это маркер: если нумерация сбита, инспекция начинает копать глубже. И часто находит более серьезные проблемы. Поэтому я рекомендую следить за нумерацией — это про порядок в учете.

Какие три совета вы дали бы бухгалтеру, чтобы минимизировать риски по первичке?