«Где производство теряет сырье и почему этого не видно в учете»: Татьяна Невская – о доступном методе учета без дорогой автоматизации

Почему общие потери сырья за месяц не помогают управлять себестоимостью. Эксперт Татьяна Невская объясняет, как поэтапный баланс масс находит скрытые утечки на каждом участке производства и почему для этого не нужна дорогая автоматизация.

Коротко о бизнесе

Сфера деятельности Управленческий учет и себестоимость на производстве: нормирование и контроль производственных потерь, учет незавершенного производства, анализ отклонений, производственный учет в ERP-системах.

Достижения Разработала методику поэтапного контроля производственных потерь и внедрила ее на нескольких производственных площадках. Статья об этой методике одобрена к публикации в международном журнале Strategic Finance (Институт управленческих бухгалтеров, IMA) после двойного слепого рецензирования. Член Института управленческих бухгалтеров (IMA).

Публикации «Где на производстве теряются деньги, которых не видит бухгалтерия» и «Куда пропали 1 300 килограммов: расследование по массовому балансу» («Клерк», 2026); «Инвентаризация незавершенного производства: как провести ее на многопередельном производстве»; «Mapping Allowable Losses: A Stage-by-Stage Approach to Cost Control in Multi-Stage Manufacturing» (Strategic Finance, IMA, одобрена к публикации).

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Почему большинство производств знают общие потери за месяц, но не знают, где именно они возникают? Чем это опасно для себестоимости и цен?

Потому что потери обычно видят только в конце: сколько сырья списали за месяц и сколько готовой продукции получили. Разница — это и есть «потери», одна цифра на все предприятие. Но производство многоэтапное: сырье сначала готовят, потом обрабатывают, потом фасуют, и на каждом этапе теряется что-то свое. Когда видна только итоговая цифра, непонятно, на каком этапе проблема и кто за нее отвечает. Разбираться начинают через месяц, когда партия давно выпущена и причину уже не найти. А себестоимость считается по фактическому расходу: если на одном этапе сырья уходит больше нормы, продукция становится дороже, чем думают коммерческая служба и руководство. Цены и решения об ассортименте принимаются по неверным цифрам.

В чем суть вашего подхода и чем поэтапный баланс масс отличается от привычного нормативного учета затрат?

Нормативный учет и анализ отклонений — давно известные инструменты, и я ничего не изобретала заново. Разница в том, откуда мы начинаем. Обычно сравнивают деньги: нормативную себестоимость готовой продукции с фактической. Отклонение видно, но не видно, где оно возникло. «Я начинаю с физики» На каждом этапе сравниваем, сколько сырья или полуфабриката вошло и сколько вышло, — это баланс масс. Для каждого этапа есть карта допустимых потерь: вид потерь, допустимый процент от входа, точка и способ измерения, ответственный. Факт сравниваем с нормой, а сверхнормативную потерю сразу переводим в деньги. Так потеря становится показателем, который руководитель видит каждую неделю, а не необъясненным остатком в конце месяца.

Кто должен устанавливать нормы допустимых потерь — бухгалтерия или технологи? И почему устаревшие нормы — одна из самых частых причин искаженной себестоимости?

Нормы должны устанавливать технологи — они знают процесс. Бухгалтерия считает по этим нормам и показывает отклонения. Если нормы задает бухгалтерия «от достигнутого», цех их не принимает, и любое отклонение превращается в спор, а не в поиск причины. Но проблема чаще не в том, кто устанавливает нормы, а в том, что их вовремя не пересматривают. Меняются оборудование, поставщики, рецептура, а в учетной системе продолжают жить нормы многолетней давности. В итоге одни отклонения хронически «плюсовые», другие «минусовые», и к ним привыкают. Поэтому в карте потерь важна не только сама норма, но и дата ее утверждения и ответственный за пересмотр.

Как учитывать, что сырье от партии к партии разное? Нужно ли каждый раз пересматривать технологические карты?

Каждый раз пересматривать технологические карты не нужно — это нереально и не имеет смысла. Нужно смотреть на конкретную партию на этапе приемки сырья. «Ключевое сырье проверяется при поступлении: технолог делает пробную проработку партии и фиксирует фактический выход и потери в акте» Это работает на любом производстве — пищевом, мебельном, химическом или машиностроительном. Если партия заметно отличается от стандарта — по выходу мяса при обвалке, влажности древесины, ширине и толщине рулона пленки или содержанию основного вещества в химическом сырье, — для этой партии корректируются рецептура или технологические параметры и допустимая потеря. Тогда отклонение на этапе подготовки объясняется качеством сырья, а не работой цеха, и это сразу видно в документах. А еще это аргумент в разговоре с поставщиком.

Почему потери на одном этапе могут оставаться незаметными в итоговой цифре по предприятию? Можете показать на простом примере?

Возьмем условную партию: 5 000 кг сырья по 120 рублей за килограмм, всего 600 000 рублей, и три этапа. Подготовка: норма потерь 10%, допустимый выход — 4 500 кг, фактически получили 4 520 кг, потери 9,6% — лучше нормы.

Обработка: на вход пришло 4 520 кг, норма 6%, допустимый выход — 4 249 кг, фактически 4 160 кг, потери около 8% — сверхнормативная потеря 89 кг.

Фасовка: норма 1,5%, допустимый выход из 4 160 кг — 4 098 кг, фактически 4 100 кг — снова лучше нормы. По предприятию в целом видна одна цифра: 4 100 кг готовой продукции против нормы 4 167 кг, недостача 67 кг. Кажется, что все почти в порядке. На самом деле на обработке потеряно 89 кг сверх нормы, а хорошие результаты подготовки и фасовки частично это маскируют. В деньгах это около 11 800 рублей с одной партии, а при пяти партиях в неделю — около 3 млн рублей в год, и это только сырье, на одном этапе одной линии.

Как оценить сверхнормативные потери в деньгах и почему важно считать их по стоимости материала на входе в этап, а не по цене закупки?

Потому что на каждом следующем этапе килограмм материала дороже, чем килограмм закупленного сырья. В примере сырье куплено по 120 рублей за килограмм, но на обработку из 600 000 рублей сырья пришло только 4 520 кг — значит, килограмм на входе в обработку стоит уже около 133 рублей. Часть сырья уже ушла в нормальные потери на подготовке, и ее стоимость легла на оставшийся материал. Если оценить сверхнормативную потерю по цене закупки, получится около 10 700 рублей, а реальная — около 11 800. Разница кажется небольшой, но на поздних этапах, где в материал уже вложены труд, энергия и предыдущие потери, она становится существенной. Причем это консервативная оценка: в ней только сырье, без зарплаты и энергии.

С чего начать предприятию, которое сегодня не знает, где теряет сырье? Что нужно сделать в первый месяц?

Не нужно сразу охватывать все производство. Я рекомендую пилот на 90 дней на одной товарной группе: Первый месяц : выбрать одну продуктовую линейку и два-три этапа с самыми большими потерями, описать процесс, определить, где и чем взвешивать, и найти разрывы в учете передач между этапами.

Второй месяц : вместе с технологами установить допустимые потери и вести баланс масс по каждой партии.

Третий месяц: еженедельные разборы с производством, корректирующие действия, уточнение нормативной себестоимости и решение о распространении на другие линии.

Нужна ли для этого дорогая автоматизация или можно обойтись весами и таблицей? Что меняется, если на предприятии уже есть ERP?

Дорогая автоматизация не нужна. На большинстве предприятий уже есть весы или счетчики на ключевых этапах. Нужно фиксировать передачи между этапами — в таблице или в производственном модуле учетной системы — и выделить час-два управленческого времени в неделю на разбор. Если ERP уже есть, метод ложится на ее стандартные объекты: спецификации с нормами расхода и выхода, маршруты, производственные заказы, выпуск, брак, незавершенное производство. «Часто все необходимое в системе уже есть, просто данные не связаны с управленческими показателями» Там, где функций не хватает, баланс масс собирается отчетом из выгрузки.

Какие ошибки чаще всего встречаются при инвентаризации незавершенного производства и учете побочной продукции?

Самая частая — незавершенное производство вообще не оценивается или оценивается «на глаз». Тогда вся стоимость сырья ложится на готовую продукцию месяца, и себестоимость скачет от месяца к месяцу без реальных причин. Вторая — НЗП считают редко, раз в квартал или в год, и к моменту инвентаризации расхождения уже не объяснить. С побочной продукцией обратная ситуация: ее не приходуют. На мясопереработке, например, если субпродукты не оприходованы, их стоимость остается в себестоимости основной продукции, и туши выглядят дороже, чем есть. Еще одна ошибка — распределять затраты пропорционально массе выпуска, хотя продукты потребляют ресурсы очень по-разному. Все ошибки искажают себестоимость, и на основе такой себестоимости нельзя принимать решения о ценах и ассортименте.

Ваша статья одобрена к публикации в международном журнале Strategic Finance. Что, на ваш взгляд, заинтересовало зарубежных рецензентов в опыте российских предприятий и чем подходы к учету потерь у нас и за рубежом похожи?