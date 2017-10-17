Клерк.Ру
 
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Как увольняют декретниц и беременных

17.10.17 10:12
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Если женщина устает от работы и рутины, у нее есть возможность уйти в декрет. Российское законодательство позволяет проводить матери с ребенком три года, а потом вернуться на прежнее место работы с сохранением зарплаты. Естественно, это не нравится многим работодателям. В чем убедился Банки.ру.

1,618 ребенка на женщину

По данным Росстата, предварительная оценка суммарного коэффициента рождаемости, по данным за январь — август 2017 года, составляет 1,618 ребенка на женщину. В 2016 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,762 ребенка на женщину. За год родилось на 53 тыс. детей меньше, чем в 2015-м. Тем не менее по этому показателю Россия входит в первую десятку европейских стран с самым высоким уровнем рождаемости и занимает первое место среди европейских стран по темпам ежегодного прироста уровня рождаемости за последние пять лет.

Трудовой кодекс в России позволяет женщине с ребенком в возрасте до трех лет сохранить рабочее место, независимо от происходящего в компании. В период отпуска по уходу за ребенком нельзя ни уволить, ни сократить сотрудницу, ни взять на ее место другого человека на постоянной основе. Только массовое сокращение персонала в связи с ликвидацией компании или закрытием предприятия может стать причиной увольнения «декретниц» или женщин с ребенком. О сокращении работодатель обязан предупредить работника письменно не менее чем за два месяца и не открывать сокращенную позицию в течение года. Кроме того, увольняемый может рассчитывать на денежную компенсацию — до трех месячных окладов.

После выхода сотрудницы из декретного отпуска работодатель обязан предоставить ей должность, на которой она работала до ухода в отпуск. Или предложить ей перевод на другую должность с окладом не ниже предыдущего. Отказать в приеме сотрудницы обратно работодатель не имеет права по нормам трудового законодательства РФ.

Некоторые государственные учреждения, чтобы не сталкиваться с «декретницами», на собеседовании сразу предупреждают потенциальных сотрудниц о том, что во время работы в министерстве им нельзя будет беременеть и уходить в декрет. В противном случае им просто не продлят договор.

Несмотря на то что за незаконное увольнение будущей мамы или мамы с детьми до трех лет в России предусмотрена уголовная ответственность, «Служебный рейтинг» Банки.ру пестрит жалобами на банки, которые избавляются от таких сотрудниц.

 «Беременные сотрудники в офисе не нужны»

«Перед трудоустройством в Газпромбанк я перенесла операцию, поэтому моя первая беременность проходит очень тяжело. Предъявив медицинскую справку из больницы о переводе на легкий труд, я подошла к управляющему с просьбой сократить мой рабочий день и уменьшить норму выработки. На что управляющий ответил, что беременные сотрудники ему в офисе не нужны. Сказал, что любым способом уволит меня, а если я напишу заявление на легкий труд, то сам «доведет меня до увольнения по собственному желанию». Я отказалась писать заявление по собственному желанию. На этот ответ управляющий офисом заявил, что раз я сама не хочу уходить, то он выведет основную сотрудницу, на чье место меня взяли, раньше срока из декретного отпуска (несмотря на то, что ее ребенку нет еще и 1 года) и уволит меня именно таким образом», — пишет бывшая сотрудница Газпромбанка.

«23 мая при выходе на работу мне вручили «Приказ на увольнение». Я и коллектив офиса попросили найти мне другое место работы (согласно ст. 261 ТК РФ). В тот момент требовались сотрудники г. Красногорск, г. Королев, Новорижский и др. офиса филиала. Но просьба коллектива, как и мое заявление, осталось без ответа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов отзывов сохранены. — Прим. Банки.ру)», — отмечает она.

В итоге сотрудницу уволили. Сейчас она планирует обратиться в суд, чтобы обжаловать решение банка.

В Газпромбанке сообщили, что жалоба не соответствует действительности. "Указанный сотрудник был уволен полтора года назад в полном соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и до текущего момента нам неизвестно о его попытках оспорить это решение в судебном порядке", - сообщили в пресс-службе банка.

«Если ты останешься, я не дам тебе житья»

«Я работаю в Сбербанке, на данный момент б­е­ременная на 3 меся­це. 12.07.2017 моя руководительница по­звала­ меня на разгов­ор, в к­отором сообщил­а, ч­то я должна написать заявление на­ увольнен­ие. Она об­ъяснила эт­о тем, что­ я не выполняю­ план, что­ из-за меня ­ее не по­вышают в должности, н­е платят преми­и, и чт­о я виновата во­ всех­ ее неудачах. Я — в­раг ­народа, от которог­о н­адо избавиться, я ­ме­шаю ее работе. Если я­ не напишу заявление­­ по собственному желанию, то она уволит м­е­ня по статье — нарушение должностных ин­стр­укций! При мне бы­л совершен звонок в ­отдел­ кадров по ее м­обильн­ому телефону, где она сказала, что н­адо сос­тавить 3 акта ­с нарушениями на меня­, и то­гда меня можно у­воли­ть беременной. Ко­гда­ я тихонько и скромно сказала, что по закону беременн­­ую нельзя уволить, она начала на­ ­меня кричать и угрожать. Ее слова звуча­ли ­так: «Как ты смееш­ь мн­е говорить про з­акон, ­у нас Юля о зак­оне заговорила, я зво­нила в ­отдел кадров, ­и там сказали, что можно ув­олить береме­нную Юлю! ­«После она­ добавила: ­«Если ты ­останешься, ­ я не дам ­тебе житья. Я уволю­ тебя по статье, ты будешь в черном­ списк­е, ты никто и ни­кому ­будешь не нужна­!» — пишет сотрудница Сбербанка.

По ее словам, руководитель дала ей 30 минут, чтобы написать заявление на увольнение по собственному желанию.

«В этот ж­е день состоялос­ь собр­ание, где наш руководитель объявила всем ­сотрудникам, ­что я — враг народа! ­Что я ей вставила ­но­ж в спину, и чтобы больше моей ноги не б­­ыло в отделении! Когда я находилась в автомобиле скорой, она поз­вонила мне и сказа­ла: «Желаю, чтобы ты оставалась на больни­чном как мож­но дольше!» Я ­сот­рудник со средним пок­азателем, и редко не выпо­лн­яю план! Сейч­а­с у меня на первом м­­есте беременность, и­­ поймите меня правил­ь­но — мой ребенок мн­е ­дороже! При мне р­або­тало много декрет­ниц ­и также не дела­ли пл­ан, их за это не­ проси­ли писать заяв­ление. Все спокойно ­ушли в д­екрет!» — пишет она на портале Банки.ру.

Также в «Служебный рейтинг» поступает много жалоб на Сбербанк, посвященных срокам и размерам выплаты пособий по беременности, родам и ежемесячным пособиям по уходу за ребенком.

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали жалобы сотрудниц.

«Действительно, на портал Банки.ру поступают обращения от сотрудников, находящихся в отпуске по уходу по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Вопросы связаны с нормами действующего законодательства, в соответствии с которыми банк является участником проекта Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты». С 2017 года работникам всех территориальных банков (кроме Московского банка и Центрального аппарата) выплата пособий осуществляется территориальными отделениями Фонда социального страхования самостоятельно, а не работодателем», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Об изменениях мы информируем сотрудников, находящихся в отпусках, с помощью СМС-уведомлений и по телефону, выдаем памятки при уходе в отпуск и предоставляем письменные консультации. Мы оперативно реагируем на каждое обращение на портале Банки.ру и в течение трех рабочих дней решаем ситуацию, озвученную сотрудником, находящимся в отпуске по уходу за ребенком», — заявили в банке.

Также в пресс-службе подчеркнули, что взаимодействие с сотрудниками социально защищенной категории проходит в строгом соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. За ними сохраняются все права и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Помимо этого, на период декретного отпуска за ними сохраняется прежнее место работы. Социальные программы территориальных банков предусматривают предоставление материальной помощи сотрудникам при рождении ребенка.

«Беременных стараются лишний раз не трогать»

«Законно уволить сотрудницу, находящуюся в декрете, можно только при ликвидации организации. Даже если вы сокращаете ее должность или реорганизуете компанию, то она остается в штате. На практике работодатели, как правило, вынуждают написать заявление по собственному желанию, предлагая сотруднице занять после сокращения должность, на которую она заведомо не согласится. В этом случае стоит требовать от работодателя документально оформить все его предложения, а затем обратиться в суд. В суде необходимо доказать, что причиной увольнения является беременность или декрет, а не хозяйственная необходимость предприятия по сокращению должности. Также стоит указать на то, что предложенные обязанности имеют целью вынудить отказаться от работы. Суды в таких случаях часто встают на сторону истцов, поэтому можно смело обращаться за судебной защитой», — комментирует управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Беременных, конечно, можно уволить за грубое нарушение трудовых обязанностей. Но обычно их стараются лишний раз не трогать, потому что с ними очень геморройно связываться. Суд практически всегда на их стороне. И некоторые декретницы этим активно пользуются», — отмечает руководитель проекта по организационному развитию и управлению персоналом Банки.ру Татьяна Павличенко.

Как избавиться от работника законно

«Чаще всего увольнение оформляется либо по соглашению сторон, либо по собственному желанию. Это связано с тем, что работники в большинстве случаев боятся увольнения по статье или просто не готовы к судебным разбирательствам. При этом основания для увольнения по инициативе работодателя четко изложены в статье 81 ТК РФ», — комментирует Владимир Старинский.

Если уволиться по собственному желанию работник не хочет, есть вариант расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ), отмечает руководитель юридического департамента Castle Family Оffice в России и СНГ Роман Алексеев. Правда, бывают и исключения.

«Ты что, не русский человек?»

«30 мая 2016 года я устроилась работать в Райффайзенбанк, в отдел ипотечного кредитования, чему была очень рада, пока не столкнулась с рядом трудностей. Первые два месяца, скажу честно, было сложно, потом мне стали помогать коллеги, я во всем разобралась, и вроде все встало на свои места. 30 августа у меня закончился испытательный срок, я влилась в коллектив, план по продажам был мною перевыполнен. В тот же день, 30 августа, моя руководительница вышла из отпуска. Прошла неделя, после чего она вызвала меня и объявила, что я не прошла испытательный срок, поэтому должна написать заявление по собственному желанию. Я была ошарашена таким сообщением, сказала, что завтра принесу заявление. Руководитель была рада, что я согласилась, пообещав мне помочь с последующим трудоустройством рекомендациями, и попросила, чтобы я никому о нашем с ней разговоре не рассказывала.

Тем же вечером я посоветовалась с родственниками, почитала статьи ТК РФ, и мне стало очень обидно, что банк с таким крупным именем со мной так нехорошо обошелся. На следующий день я решила поговорить с руководителем о том, почему меня не уведомили, что я не прошла испытательный срок, не позднее чем за три дня до его окончания. Почему, в конце концов, я не получила актов о непрохождении испытательного срока. На что она мне ответила, что так произошло потому, что она была в отпуске и что я ей должна сказать спасибо за это, что мне дали возможность поработать подольше. После чего я сказала, что заявление на увольнение по собственному желанию я писать отказываюсь, так как это не мое желание. На что мне сказали: «Хочешь войны? Будет тебе война! Я сейчас звоню в HR, на тебя составляют акты, и ты будешь уволена по статье. Ты что, не русский человек? Ты что, не понимаешь, что в этом банке с тобой никто работать не будет? Ты, видимо, вчера не с теми людьми пообщалась, иди пообщайся еще и подумай».

На что я сказала, что войны не хочу и что я также не хочу, чтобы нарушались мои права. Ответ был таков: «Отдел кадров тебя к ногтю прижмет за один день, и ты не будешь тут работать. Это не первый случай, спроси кого угодно! У нас девочка проработала год, и ее уволили за одну неделю. Так что тут тебе ничего и никто не поможет, ты просто не понимаешь, в какой ситуации ты находишься. Так что завтра я звоню в отдел кадров, у нас есть за что «пришить», и ты уйдешь. И потом ты никуда не сможешь устроиться. Пойдешь в суд, и в суде будешь доказывать, что тебя неправильно уволили», — рассказала одна из бывших работниц Райффайзенбанка.

После таких угроз девушка была вынуждена написать заявление на увольнение и в кратчайшие сроки найти новую работу.

Деньги за мировое соглашение

Нередко увольняемый получает определенную сумму от своего бывшего работодателя в качестве гарантии того, что конфликт не пойдет дальше либо что бывший сотрудник не станет уводить клиентов у компании. Размер суммы зависит от значимости должности увольняемого и его доступа к информации или клиентской базе компании.

На практике такое соглашение все равно несет в себе некоторые риски для работодателя. Уволенный работник может оспорить такой документ в судебном порядке и признать незаконным в силу отсутствия его собственной воли.

Все остальные варианты довольно сложны для работодателя, поэтому идут в ход, только если расстаться «полюбовно» не получилось. Нередки случаи, когда человека угрожают уволить «по статье». Однако это нежелательное развитие событий для работодателя. На практике суды зачастую встают на сторону работника.

Один из законных способов увольнения сотрудника заключается в оформлении должностной инструкции. «В соответствии с инструкцией ему должны давать задания, желательно письменные, чтобы их невыполнение потом можно было доказать в суде. Проблема в том, что он может выполнять работу «не слишком хорошо» и в этом случае могут возникнуть проблемы в суде. А вот за грубым нарушением трудовых обязанностей три раза подряд следует увольнение. Если работодатель попытается назначить невыполнимые должностные инструкции, работник может с ними не согласиться. Но он должен будет доказать, почему они невыполнимые», — отмечает Татьяна Павличенко.

По сокращению штатов

Также, чтобы уволить человека, работодатель может обосновать увольнение сокращением штата (пункт 2 статьи 81 ТК РФ). Однако провести эту процедуру с соблюдением всех установленных требований довольно сложно, поэтому такие случаи увольнения неоднократно признавались незаконными в судебном порядке с дальнейшим восстановлением работника в должности. В первую очередь ему необходимо дать варианты работы согласно его компетенции. Это может быть и аналогичная позиция, но в другом подразделении организации. Если для этого требуется переезд работника, то он может отказаться, что обязательно нужно будет зафиксировать в письменной форме. Кроме того, компания обязана письменно предупредить работника о сокращении не менее чем за два месяца. При этом сокращенную позицию нельзя будет восстановить в течение года, отмечает Роман Алексеев из Castle Family Оffice в России и СНГ.

Злостный прогульщик

Также законным основанием для увольнения может послужить однократное грубое нарушение, в частности прогул (подпункт «а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ). Прогульщиком считается работник, не появляющийся на рабочем месте в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд. Тяжелее уволить сотрудника за частые опоздания. Здесь могут помочь подробно изложенные в трудовом договоре правила внутреннего трудового распорядка компании.

На практике такое увольнение требует точного соблюдения всех установленных требований и документооборота. По заявлению уволенного работника трудовая инспекция может проверить работодателя и признать приказ об увольнении за прогул незаконным. Например, работодатель не потребовал от уволенного объяснения в письменной форме относительно его отсутствия на рабочем месте, не представил иных доказательств, подтверждающих отсутствие без уважительных причин. Таким образом, допущены ошибки в процедуре.

Пришел на работу «навеселе»

Стоит упомянуть появление работника на рабочем месте (на территории компании или объекта, куда его направили исполнять свои трудовые обязанности) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подпункт «б» пункта 6 статьи 81). Здесь важен факт наличия результатов медицинского освидетельствования сотрудника, иначе увольнение может не состояться.

Аттестат «незрелости»

Довольно экзотическим вариантом (особенно в коммерческих организациях) можно назвать неудовлетворительные итоги аттестации (подпункт «б» пункта 3 статьи 81 ТК РФ). Следует отметить, что для этого случая работодателю необходимо заранее утвердить локальный акт о проведении аттестации и обязательно дать работникам время на подготовку. Далее создается аттестационная комиссия. Однако после соблюдения всей формальной процедуры и обоснования несоответствия работника занимаемой должности (фактически работник вправе получить несколько попыток аттестоваться) работодатель обязан предложить ему другое место в компании (часть 3 статьи 81 ТК РФ). Кроме того, аттестацию нельзя провести в отношении какого-то конкретного работника. В итоге под увольнение могут попасть и прочие сотрудники компании.

Все вышесказанное в полной мере уместно только для тех компаний, которые работают «в белую», подчеркивает Роман Алексеев. Для остальных работодателей эффективным (хотя и незаконным) средством воздействия служит реальная угроза перестать платить «неофициальную» часть зарплаты, если работник не хочет уходить по-хорошему. Однако в этом случае все зависит от той должности, которую занимает неугодный работник, и его доступа к внутренней информации компании. Обострившийся и вышедший за стены такой компании спор может привести к нежелательному вниманию и проверкам со стороны компетентных органов.

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Наталья Стрельцова

Banki.ru

Источник: Информационный портал Banki.ru

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