Как получить реальные результаты после бизнес-обучения

Большинство специалистов и их руководителей действительно понимают, что для продуктивной работы необходимо регулярное обновление знаний и навыков. Но мало просто пройти обучение – нужно суметь реализовать новые инструменты на практике. К сожалению, это удается далеко не всем.

Четко формулируйте цели

Если вы действительно хотите получить результаты от обучения, поставьте себе конкретную цель. Выбирать содержание, формат и продолжительность обучения нужно исходя из поставленной цели.

Как ни странно, для некоторых специалистов учеба – это лишь повод приятно провести время в аудитории и пообщаться с интересными людьми. Но когда есть конкретная цель, вы действительно стараетесь разобраться в волнующем вас вопросе и получить нужные навыки. И с таким подходом будет гораздо легче внедрить изученные инструменты в свои рабочие процессы.

Находите время для тренировок

Получить в аудитории знания очень просто, но вот наработка навыков – это уже более сложный процесс. Здесь нужно не только узнать обо всех подробностях процесса, но и многократно шаг-за-шагом повторить все это на практике. И времени на отработку навыков в аудитории может быть недостаточно, поэтому вам придется проделать большую самостоятельную работу уже после обучения.

Не путайте тренировку и реальную работу. Тренировка состоит из простых элементов, которые многократно повторяются, а в реальной работе это сделать очень сложно. Первый же успех собьет вас с пути, и вы переключитесь на другие задачи. Кроме того, реальная работа требует большей ответственности за результат и не дает возможности экспериментировать и ошибаться. В таких условиях вы предпочтете проверенный старый способ, а не внедрение нового инструмента.

Грамотно выбирайте тему

Новые знания отлично помогают решить конкретные, реальные проблемы. Если вы пойдете изучать совсем новую для вас тему, то можете выбрать курс обучения с заведомо неподходящей для вас программой. Например, обучение инвестициям может иметь разное значение: личные инвестиции, работа на бирже, инвестиционные проекты и т.д. Тему нужно детально проговаривать с организатором обучения.

В случае с узконаправленным курсом очень важно понять, кто его будет проводить. Практикующие специалисты помогут вам в решении рабочих проблем гораздо лучше, чем профессора. Лучше всего чтобы преподаватель имел схожий с вами опыт работы - тогда он будет понимать ваш уровень полномочий и проблемы, которые могут вас волновать.

Делитесь знаниями с другими

Хорошего прогресса в понимании темы можно добиться, обучая других. В ученики можете взять себе коллег и подчиненных. Неожиданные вопросы, описание одного вопроса с разных точек зрения, неоднократное повторение – все это станет отличным толчком для более глубокого погружения в тему.

Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления, с поздравлениями с Днем российского бизнес-образования