Когда компанию могут обвинить в использовании чужого товарного знака или фирменного наименования

Споры между владельцами товарных знаков, фирменных наименований и коммерческих обозначений о том, кто является их правообладателем, далеко не редкость. Однако для того, чтобы факт использования чужих средств индивидуализации был признан судом, необходима совокупность следующих обстоятельств.

Сходство до степени смешения

Сходством до степени смешения называют ассоциацию товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия. Оно может быть звуковым, графическим или смысловым. Велика вероятность, что таким образом потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товара. А это, в свою очередь, запрещено ГК РФ.

Для того, чтобы товарный знак был защищен с юридической точки зрения, его регистрируют в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). На этапе подачи заявки специалисты ведомства проводят экспертизу заявленного товарного знака на соответствие требованиям законодательства, в том числе и на наличие сходных и уже зарегистрированных товарных знаков.

Что касается фирменного наименования, то оно регистрируется налоговой службой, которая не проверяет наличие других сходных фирменных наименований. Для того, чтобы избежать спорных ситуаций, необходимо проводить поиск сходных наименований.

Такой реестр находится в открытом доступе на сайте налоговой службы. Коммерческое обозначение вовсе не подлежит регистрации и поэтому обезопасить его сложнее. Единственным способом проверки на наличие сходных коммерческих обозначений является поиск в интернете.

Научно-исследовательской лаборатории «ЛЭТ Медикал» пришлось оспаривать товарный знак «РИТМСКЭНАР», принадлежащий» компании «ОКБ РИТМ». Суд признал данный знак схожим до степени смешения со знаком лаборатории «СКЭНАР».

Однородность продукции

Указывая на невозможность использования сходных до степени смешения средств индивидуализации, законодатель оговаривает, что это относится только к однородной продукции. Для этого при подаче заявки на регистрацию товарного знака, предприниматель обозначает перечень товаров и услуг, в отношении которых планируется использование знака, и соотносит его с «Международной классификацией товаров и услуг».

Что касается фирменного наименования и коммерческого обозначения, то здесь действует то же правило – необходимость доказать однородность деятельности.

Если компания занимается производством каких-либо товаров, то доказательствами ведения такой деятельности будут являться договоры, которые регулируют поставку комплектующих для производства или различные сертификаты и лицензии.

Если компания оказывает юридические услуги, то доказательствами будут являться договоры на оказание услуг и различные статьи о компании в СМИ.

В ходе судебного процесса коллегия сравнит, насколько однородна деятельность компаний. Не вызывает сложности отнести к однородным видам деятельности услуги образовательные с услугами по проведению мастер-классов.

Однако не всегда такое сходство очевидно на первый взгляд.

При определении однородности будет учитывать, не спутает ли потребитель два спорных вида деятельности. Например, в случае ресторанов и гостиниц деятельность будет считаться однородной за счет того, что, как правило, гостиницы имеют свои рестораны, расположенные непосредственно в гостиницах.

Известная компания зарегистрировала товарный знак «Чистая линия» в отношении разных товаров, в том числе и мороженого. Но использовала его только для косметической продукции. Другая компания-производитель мороженого инициировала спор и аннулировала его в отношении товара «мороженое», чтобы действительно производить мороженое под этим знаком.

Приоритет по дате использования

Данное обстоятельство достаточно просто – суд учитывает, кто из сторон начал использование средства индивидуализации раньше.

Доказательством использования могут служить договоры, скриншоты страниц сайта, рекламно-информационные брошюры и все материалы, на которых фигурирует товарный знак, фирменное наименование или коммерческое обозначением.

Отдельно следует отметить, что если последнее не использовалось в течении тогда, то право на него считается утраченным.