Что юристу надо знать об изменениях в ГК в 2018 году

С 1 июня 2018 года Гражданский кодекс начинает действовать с изменениями.
Федеральным законом № 212-ФЗ, принятым 26 июля 2017, вносятся изменения в первую и вторую части Гражданского Кодекса РФ.
Изменения в первой части ГК
Изменения первой части ГК РФ коснутся в основном разделов о перемене лиц в обязательствах, о порядке заключения договоров. В настоящей статье отражены наиболее значимые из них.
Норма, в которую вносятся изменения
Действующая редакция
Редакция после вступления в силу изменений
Резюме
Абзац 2 пункта 2 ст. 382 – утрачивает силу
Пункт 4 ст. 388 дополнен абзацем
Если договором был предусмотрен запрет уступки, сделка по уступке может быть признана недействительной по иску должника только в случае, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об указанном запрете.
В новой редакции отсутствует
Если договором был предусмотрен запрет уступки права на получение неденежного исполнения, соглашение об уступке может быть признано недействительным по иску должника только в случае, когда доказано, что другая сторона соглашения знала или должна была знать об указанном запрете.
В новой редакции при оспаривании сделки по уступке ограничения, связанные с необходимостью доказывания осведомленности нового кредитора о наличии запрета на уступку, будут действовать только в отношении уступки неденежного исполнения.
Новая норма логично дополнила положение о возможности установления запрета или ограничения уступки права на получение неденежного исполнения в соглашении между должником и первоначальным кредитором.
Статья 386 дополнена
Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания для таких возражений возникли к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.
Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания для таких возражений возникли к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.
Должник в разумный срок после получения указанного уведомления обязан сообщить новому кредитору о возникновении известных ему оснований для возражений и предоставить ему возможность ознакомления с ними. В противном случае должник не вправе ссылаться на такие основания
Новыми положениями введена обязанность должника сообщать новому кредитору о наличии возражений против уступленных требований. Несообщение должником возражений в разумный срок влечет невозможность ссылаться на них в суде.
Таким образом, пресекаются злоупотребления со стороны должника, направленные на затягивание рассмотрения спора и взыскания с него задолженности.
Пункт 1 статьи 390 дополнен новым абзацем
Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, за исключением случая, если цедент принял на себя поручительство за должника перед цессионарием.
Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, за исключением случая, если цедент принял на себя поручительство за должника перед цессионарием.
Если иное не предусмотрено законом, договор, на основании которого производится уступка, может предусматривать, что цедент не несет ответственности перед цессионарием за недействительность переданного ему требования по договору, исполнение которого связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, при условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых цедент не знал или не мог знать или о которых он предупредил цессионария, в том числе обстоятельствами, относящимися к дополнительным требованиям, включая требования по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты.
Для предпринимателей ввели особое правило.
Теперь в договоре уступки можно предусмотреть, что старый кредитор не отвечает перед новым за недействительность уступленного требования. При этом в соглашении об уступке целесообразно максимально описать обстоятельства, известные первоначальному кредитору, которые могут повлиять на действительность требования. Кроме того, можно прямо указать, что цедент не отвечает за недействительность переданного требования, если такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых цедент не знал или не мог знать или о которых он предупредил цессионария.
Изменения во второй части ГК
Вторая часть ГК подверглась более серьезному реформированию. В нее внесены поправки в виде дополнений, а также изложения в новой редакции положений о займах, финансировании под уступку денежного требования, банковском вкладе.
Остановимся на изменениях в положения о заемных обязательствах. Некоторые статьи указанного раздела были изложены в новой редакции, в некоторые из них были внесены изменения:
1. В новой редакции изложена ст. 807 ГК РФ. Ее отличиями от действующей редакции стали:
- передача в собственность другой стороне помимо денег и вещей, определенных родовыми признаками, еще и ценных бумаг;
- договор является реальным, если займодавцем является гражданин. Следовательно, заемные отношения между юридическими лицами будут являться консенсуальной сделкой, т.е. сделка будет считать заключенной с момента согласования сторонами суммы займа. В настоящее время договор займа считается заключенным с момента передачи денег;
- деньги могут быть переданы как заемщику, так и указанному ему лицу. При этом предмет договора займа считается переданным заемщику;
- возможность сторон отказаться от исполнения договора.
- Изменениями в ст. 808 законодатель закрепил необходимость заключения договор займа в письменной форме гражданами, если его сумма превышает 10 000 рублей. В действующей редакции такая необходимость установлена при сумме займа, превышающей не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Таким образом, законодатель продолжает исключать из законов привязку сумм к МРОТ.
2. Статья 809 ГК РФ изложена в новой редакции, которая предусматривает:
- начисление процентов за пользование займом (при отсутствии в договоре условия о размере) по ключевой ставке Банка России (в настоящее время ставка рефинансирования, по которой ранее исчислялись проценты за пользование займом, также равна ключевой ставке);
- необходимость отражения в договоре условий о размере процентов за пользование займом так, чтобы было возможно определить размер на момент уплаты;
- увеличение размера беспроцентного займа до 100 000 рублей (в действующей редакции – пятидесятикратный МРОТ);
- выдачу беспроцентного займа индивидуальным предпринимателям (в действующей редакции не предусматривается);
- введение нового понятия – «ростовщические проценты». Под такими процентами понимаются проценты, которые в два или более раза превышают обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющиеся чрезмерно обременительными для должника. Размер таких процентов может быть уменьшен судом до размера обычно взимаемые в подобных случаях процентов.
3. В новой редакции изложены также ст. ст. 812,813 ГК РФ.
4. Незначительные поправки внесены в ст. ст. ст. ст. 810, 814, 817, 818, 819, касающихся обязанности заемщика возвратить сумму займа, а также целевого займа.
5. С июня 2018 в ГК из раздела о займах исключены положения о векселе и облигации (статьи 815, 816 ГК).
6. Вводится новое понятие – «публичный депозитный счет». Регулировать отношения по договорам публичного депозитного счета будут ст.ст. 860.11 -860.15.
Такие счета будут открываться исключительно для целей депонирования должником или иным лицом денежных средств в случаях, когда такое депонирование предусмотрено законом. Открывать публичный депозитный счет будут нотариусы, службы судебных приставов и суды. Публичный депозитный счет может быть открыт в российском банке с капиталом не менее 20 млрд руб. Денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете, не могут быть предметом взыскания по долгам владельца счета, бенефициара или депонента.