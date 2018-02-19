Поручительство и взыскание долга: в чем важно разобраться

Рынок кредитования существует не одно десятилетие и пережил много разных событий. Инструменты для рынка тоже существуют не первый год. Способы и формы определены законодательством, и имеется большой объем судебной практики, однако, есть много интересных и важных нюансов, которые могут сильно облегчить жизнь кредитора. В статье предлагается новый взгляд на способ обеспечения обязательств — поручительство и его использования в процедуре взыскания задолженности.

Фактически кредитные организации, выдавая кредит, всегда подразумевают, что за юридическим лицом стоит конкретный человек — владелец бизнеса, а в случаях с государственными компаниями, к таким лицам можно смело относить единоличный исполнительный орган управления (президент, генеральный директор и тд).

На мой взгляд, поручительство как форма обеспечения обязательства устраняет системную ошибку законодателя, который в 1995 году в Гражданском Кодексе установил, что юридическое лицо не отвечает по обязательствам его участников и наоборот.

С принятием в 2009 году ФЗ «О банкротстве» ситуация сильно не улучшилась, несмотря на то, что появилась возможность привлечения к субсидиарной ответственности. Фактически привлечь участников юридического лица к субсидиарной ответственности при банкротстве, очень и очень сложно. Можно сказать, что эта норма не работает. Более того, возможность банкротства юридических лиц, бесконтрольного открытия новых компаний и либерализация экономических статей УК, позволяют заемщикам вполне комфортно уходить от ответственности по возврату денежных средств.

В такой ситуации, когда «рынком правит» должник, а не кредитор, поручительство владельцев бизнеса — это необходимое условие нормального кредитования.

Личное поручительство — это дополнительная ответственность бизнесмена, не только юридическая, но и психологическая. При нашем образном мышлении, это дополнительный стоп-фактор от недобросовестных поступков по отношению к своим обязательствам. Но поручительство — это не только форма обеспечения. Благодаря поручительству физических лиц, кредитор получает процессуальные преимущества, выражающиеся в ускорении сроков взыскания.

Необходимо напомнить, что принудительное судебное взыскание в корпоративном кредитовании происходит через арбитражные суды, которые, при относительно приемлемых сроках рассмотрения дел, никогда не удовлетворяют обеспечительные меры взыскателя (за исключением случаев встречного обеспечения — депозит, например). Такая практика арбитражных судов не очень помогает взыскателю. Все, кто связан с процессом взыскания, знают, что чем раньше ты начнешь взыскание, тем больше шансов на успех. Это не догма, а скорее подтвержденное практикой суждение. Но даже, без этого очевидно, что сроки взыскания очень важны, особенно при наличии активного уклонения со стороны должника. И в такой ситуации поручительство владельцев бизнеса дает нам шанс сильно ускорить решение задачи.

При наличии поручительства физического лица, мы вправе обратиться в суд общей юрисдикции. Практика показывает, что обеспечительные меры, очень даже удовлетворяются. А это значит, что взыскатель может успеть сохранить активы должника, за счёт которых можно получить удовлетворение требований. Тут важно подчеркнуть важную деталь, чтобы получить согласие суда на применение обеспечительных мер, необходимо не просто ходатайствовать о наложении ареста на все имущества должника, а предоставлять суду информацию о конкретном имуществе (счетах, активах и тд). Такова практика.

В такой ситуации, очень важно обеспечить заранее, как минимум два аспекта: во-первых, собрать информацию об активах заемщика на этапе выдачи кредита (анкеты, заявления и тд), а во-вторых, обеспечить себя инструментами получения информации об активах заемщика на сегодня.

Никто не будет спорить, что самое быстрое исполнение по возврату денежных средств — это добровольное исполнение обязательства должником. Но как быть взыскателю, когда должник не хочет общаться и уклоняется от переговоров, а иногда и противодействует кредитору? В такой ситуации, нам как раз помогает поручительство и обеспечительные меры, благодаря которым, у нас появляется реальный рычаг, чтобы заставить должника начать переговоры. На практике, это выглядит таким образом, что в случае дефолта и отсутствии согласия должника на переговоры или отказ от ваших условий, вы, как кредитор, на 60 дней уже можете арестовать денежные средства на известных счетах должника.

Переговоры

После реализации всех этих мер, можно подойти к следующему этапу — переговорам. Вы вполне обоснованно спросите: «Почему только сейчас переговоры, а не в самом начале?» И я Вам отвечу, потому что переговоры в самом начале проблемы — это не переговоры, а просто просьба кредитора: «Пожалуйста, отдайте наши деньги». А вот, когда вы арестовали счета или иное имущество, вывезли из квартиры владельца бизнеса его любимый телевизор или, еще лучше, его мотоцикл, вот тогда будут переговоры. Самым лучшим результатом переговоров, на мой взгляд, является мировое соглашение. Во-первых, оно не обжалуется, во-вторых, вступает в силу практически немедленно и имеет силу решения суда. И еще, на основе подписанного мирового соглашения вы можете перевести просроченную задолженность в разряд срочной, если методикой банка это предусмотрено.

Используя поручительство, следует помнить, что поручитель отвечает солидарно (полностью) и он должен быть уведомлен обо всех изменениях в отношении обеспечиваемого поручительством обязательства. На практике, очень часто упускают из виду основания для признания поручительства недействительным — отсутствие одобрения крупной сделки. Подпись поручителя на договоре не менее важна, чем подпись заемщика и лучше, если подписывая договор поручитель делает это в офисе банка, расшифровывает свою подпись полностью (как это происходит у нотариуса), а сотрудники банка, которые сопровождают сделку указывают, что подписание совершено в их присутствии — это потом осложнит оспаривание договора.

Как это ни крамольно звучит, но, выбирая поручителя с определенным адресом регистрации, вы таким образом, выбираете территориальную подсудность в нужном вам суде общей юрисдикции. Обычно, банки судятся по адресу своего местонахождения или указывают договорную подсудность, но иногда приходится решать не очень обычные задачи и вот тогда, эта возможность может быть полезна.

Говоря о поручительстве физических лиц, важно отметить, что с 2016 года начал работать ФЗ «О банкротстве физических лиц» и сегодня уже идет много процессов. Все они только начали формировать практику, но уже сегодня можно сказать, что банкротство физических лиц позволяет нам оспаривать сделки по выводу активов, дает возможность получать информацию о таких сделках и имуществе. Возможно, появится реестр банкротов — физических лиц (в отличие от юридических лиц, которых исключают из реестра ЕГРП, физических лиц аннулировать не получится), который поможет банкам не работать с такими заемщиками.

Наличие поручителя, дает возможность требовать возврата долга, даже если заемщик начал банкротство или уже ликвидирован, при чем, в рамках банкротства, это единственный способ продолжать погашать задолженность. Особенно, если счета заемщика под арестом или там есть картотека.

Еще важно добавить, что в системе работы с просрочкой, особенную актуальность приобретает механизм проверки имущества заемщика и поручителя (если конечно, это предусмотрено договором). Такая практика характерна для залога имущества, но ничего не мешает включать подобные положения в договор поручительства. Причем не просто для галочки или резервов, а для реальной оценки рисков. Там тоже много нюансов.

Как правильно, этому вопросу уделяют в банках не очень много внимания, что печально. Если разработать типовую форму осмотра имущества поручителя, учесть все важные особенности типовых предметов (чтобы работа не была напрасной), определить алгоритм действий, то можно не только держать заемщиков «в тонусе», но и вовремя среагировать на возможный дефолт. К сожалению, пока еще не придуман универсальный способ идентификации движимого имущества (за исключением транспортных и самоходных средств), и остается только регулярный мониторинг.

Пока остается открытым вопрос, как обойти риски, если имущество поручителя передано им в залог или передано в залог повторно. В этот плане очень помогает электронный реестр залогов, в котором уже можно что-то найти. Может быть, в будущем, банки будут требовать от заемщика вносить имущество в некий универсальный кодификатор с присвоением номера и отметки на имуществе, что бы его можно было идентифицировать как уникальное и выделить из массы других однотипных и получить информацию о его обременении.

Все указанные шаги очень важны для кредитора в условиях рынка, о которых написано выше. Держать порох сухим, быть наготове — любые метафоры, смысл которых в обеспечении механизма быстрой защиты ваших интересов, как взыскателя.

Заключение

В заключении можно еще раз обозначить важные особенности:

— работая с просроченной задолженностью в сегменте корпоративного бизнеса и МСБ, можно и нужно использовать поручительство владельцев бизнеса, которые являются реальными и конечными выгодоприобретателями денежных средств, предоставляемых банком;

— стратегия работы с просроченной задолженностью в этих сегментах, должна быть аналогичной стратегии взыскания как для физических лиц, потому что это дает ускорение процессуальных сроков и оказывает более существенное воздействие на лицо принимающее решение.

— цель применения всех обеспечительных мер — принудить должника заключить мировое соглашение на условиях кредитора;

— необходимы механизмы проверки активов заемщика, для понимания того, что у него есть сейчас, а так же, очень высокую актуальность приобретает процесс проверки (мониторинга) активов и залогового имущества клиента;

— подписывая договор поручительства (впрочем, как и кредитный) очень полезно использовать форму как у нотариусов, где полностью расшифровывается фамилия имя и отчество;

— при банкротстве или арестах счета заемщика, поручительство единственный способ продолжать гасить задолженность;

— банкротство поручителя — физического лица, это не тупиковый сценарий, а скорее наоборот, способ получения информации об истории его имущества.