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Хотите сэкономить при регистрации ИП? Платите госпошлину через портал госуслуг или сайт ФНС

При уплате госпошлины в безналичной форме, предоставляется льгота в виде применения коэффициента 0,7 к размеру установленной госпошлины. Это предусмотрено ст.333.35 Налогового кодекса РФ, напоминает пресс-служба УФНС Новогородской области.

Подавая заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в электронном виде на сайте ФНС России вы можете там же уплатить и госпошлину. 

Таким образом, при оплате через сайт размер госпошлины составит 560 рублей (Для справки:размер госпошлины за государственную регистрацию физического лица в качестве ИП составляет 800 рублей (подпункт 6 п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Для получения льготы при оплате госпошлины физическому лицу необходимо:

Данную услугу ФНС России предоставляет не только через сайт службы, но и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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