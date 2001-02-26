За что штрафуют букмекерские конторы

Тюменские налоговики рассказали о том, за что оштрафовали на полмиллиона рублей букмекерскую контору

Поводом для возбуждения административного дела стало несоблюдение положений Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Нарушения были выявлены во время проведения внеплановой выездной проверки.

В ходе проверки установлено, что деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах осуществлялась в одном здании с детским учреждением, что является грубым нарушением лицензионных требований. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 15 вышеуказанного закона, букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема ставок не могут быть расположены в зданиях, строениях, сооружениях вместе с детскими, образовательными, медицинскими, санаторно-курортными учреждениями.

По материалам проверки и на основании собранных доказательств судом вынесено решение о назначении букмекерской конторе административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.