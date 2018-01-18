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ГУП и МУП нельзя будет создать без разрешения ФАС

ФАС России разработала поправки в Закон о защите конкуренции, которые предусматривают на запрет создания государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках. Создание таких предприятий будет возможно только лишь после согласования с антимонопольным органом.

Выдача согласия будет производиться в заявительном порядке. В поправках определен закрытый перечень документов, которые нужно будет подать в ФАС России. Сведения о поступившем ходатайстве должны будут размещаться на официальном сайте ФАС России.

 В течение тридцати дней с даты получения всех материалов антимонопольное ведомство рассматривает их и по результатам принимает решение об удовлетворении ходатайства, о продлении его рассмотрения или об отказе.

«ФАС России в законопроекте также указала, что может принять решение об удовлетворении ходатайства и о даче согласия на создание ГУПа или МУПа, если такое предприятие создается на рынке с неразвитой конкуренцией. Для этого служба будет проводить анализ товарного рынка», - добавил замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Если ГУП или МУП был создан с нарушением порядка, то у ФАС России есть право подать иск в суд с требованием ликвидировать такое предприятие.

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