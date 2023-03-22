Тысячи компаний исключены из ЕГРЮЛ

Налоговые органы Московской области в 2017 году исключили из ЕГРЮЛ почти 21 тысячу компаний, фактически прекративших свою деятельность, сообщает пресс-служба подмосковного УФНС.

Кроме того, за истекший год в ЕГРЮЛ внесено более 33 тысяч записей о недостоверности сведений, касающихся данных о местонахождении юридического лица, о руководителях и учредителях компаний. Такая запись сделает организацию мало привлекательной для потенциальных партнеров по бизнесу и станет сигналом для контролирующих органов, считают налоговики. То, что это может разрушить вполне законный бизнес, их явно не волнует.

С 1 сентября 2017 года в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», организация, у которой в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности сведений, может быть исключена из реестра в административном порядке по истечения шести месяцев с момента внесения такой записи.