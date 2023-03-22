Закон о госрегистрации изменят из-за самозанятых лиц

Минфин подготовил поправки в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», уведомление об этом размещено на сайте проектов НПА.

Министерство предлагает распространить действие закона на самозанятых граждан, не обязанных регистрироваться как ИП. При этом одновременно в закон будет внесена новая статья 11, которая разрещает осуществлять деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, если соблюдаются условия, указанные в пункте 70 статьи 217 НК РФ.

Т.е. несмотря на распространение закона 129-ФЗ, регистрироваться самозанятым будет не нужно. Зачем в таком случае эти поправки в закон, Минфин не объясняет.