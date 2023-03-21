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Что ждет российскую судебную систему

Российскую судебную систему ждёт ряд нововведений: создание самостоятельных апелляционных и кассационных судов, автоматизированное распределение дел между судьями, освобождение председателей судов от хозяйственной и административной деятельности. О предстоящих изменениях рассказал президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвящённом 95-летию Верховного суда РФ.

Президент отметил, что создание самостоятельных окружных апелляционных и кассационных судов повысит их независимость, пишет РАПСИ.  Кроме того, председатели судов будут в большей степени заниматься именно судебной работой, тогда как хозяйственные и организационные полномочия перейдут к администраторам судов. Такие меры, на взгляд Путина, будут способствовать повышению качества работы российских судов, а также помогут рассматривать дела более оперативно.

Он также рассказал, что к провинившимся судьям планируют применять новую дисциплинарную меру — понижение квалификационного класса — чтобы разделить серьезный проступок и незначительный промах судьи.

При этом глава государства отметил, что все нововведения в судебной системе должны приниматься без спешки и быть тщательно взвешены, чтобы потом их не пришлось отменять.

Путин констатировал, что в судебной системе, как и во всех сферах жизни страны, необходимо применять новые информационные технологии. По его словам, в России будет введено автоматизированное распределение дел между судьями и обязательная аудиозапись судебных заседаний.

Презинет также рассказал о том, что он доволен объединением Верхового суда с Высшим арбитражным судом. Это помогло добиться единообразия, устранить противоречия и прийти к единообразию.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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