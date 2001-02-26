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Судебные издержки за неправильную кадастровую оценку будут нести ответчики

Компенсацию судебных расходов за неправильную кадастровую оценку возложат на оценщиков-ответчиков, пишет «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Правительством на прошлой неделе и его одобрили члены рабочей группы по совершенствованию законодательства в области имущественных налогов, кадастровой оценки и оценочной деятельности.

По мнению разработчиков, проект закона призван устранить имеющиеся законодательные разночтения. Сегодня они позволяют ответчикам по судебным спорам о точности кадастровой оценки избегать материальной ответственности в случае, если суд признал правоту истца.

По мнению Конституционного суда, чьё решение и послужило причиной появления законопроекта, такое положение вещей не соответствует букве закона, который обязывает ответчиков, в случае если их вина считается доказанной, оплачивать издержки заявителя.

При этом законодатели считают, что проект закона нуждается в дальнейшей доработке, так как им могут воспользоваться нечистоплотные лица, оспорившие сумму кадастровой оценки «на рубль» и на вполне законных основаниях способных потребовать за ошибку оценщиков сотни тысяч рублей — за понесённые расходы на мнимых адвокатов.

Для купирования злоупотреблений депутаты считают нужным ввести количественный показатель в 50 или 30 процентов искажения реальной кадастровой стоимости, который бы служил для судей ориентиром при определении ущерба.

 

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