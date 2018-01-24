В регионах растет количество банкротств граждан

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Алтайского края в процедурах банкротства находится 765 должников, что почти на 7% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба УФНС Алтайского края.

Из них 40% – физические лица (311 граждан и индивидуальных предпринимателей, из которых только чуть менее половины имеют задолженность по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией).



Количество юридических лиц, находящихся в процедурах банкротства, в прошлом году снизилось на 2,4%, а количество дел о банкротстве граждан увеличилось почти на 20%.



При этом, как пояснила начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Алтайскому краю Ирина Ефименко, территориальные органы Федеральной налоговой службы, как уполномоченного органа, инициаторами банкротства граждан не выступали.



«Случаи банкротства граждан в 2016 и 2017 годах инициировались как третьими лицами, перед которыми у физических лиц были долги, так и самими гражданами. По заявлению уполномоченного органа дела о банкротстве возбуждались только в сорока случаях (5,2%) в отношении юридических лиц, – пояснила Ирина Ефименко.



Ирина Ефименко напомнила, для возбуждения дела о банкротстве необходимо, чтобы должник обладал признаками банкрота. Для предпринимателя и гражданина такими признаками является неудовлетворение указанных в законе требований кредиторов в течение трёх месяцев со дня, когда он должен был их удовлетворить. При этом сумма его обязательств должна превышать стоимость принадлежащего ему имущества и быть более 500 000 рублей. Для юридических лиц таким признаком является только неудовлетворение своих обязательств в течение трёх месяцев. Сумма обязательств должна быть более 300 000 рублей.