Как налоговая исключает юрлиц из ЕГРЮЛ без их согласия

Управление ФНС по Оренбургской области рассказало о том, в каком случае происходит исключение организации из ЕГРЮЛ без её участия.

Юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством.

При наличии одновременно всех вышеуказанных признаков недействующего юридического лица, регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Порядок исключения юридического лица из ЕГРЮЛ применяется также в случаях:

невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей;

наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

Решение о предстоящем исключении публикуется в органах печати. Одновременно с решением о предстоящем исключении публикуются сведения о порядке, сроках и адресе направления возражения заинтересованного лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.

Возражение должно быть мотивированным, то есть из него должно быть понятно, как исключение юридического лица из ЕГРЮЛ затрагивает права и законные интересы лица, направившего возражение.

Заинтересованное лицо вправе представить в регистрирующий орган возражение относительно предстоящей государственной регистрации, в срок не позднее чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. Возражение, представленное в срок превышающий три месяца, не учитывается при принятии решения о предстоящем исключении.