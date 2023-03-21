Про арбитражный суд написали стих. Классный

Чудесным жизненным стихом об арбитражном суде поделился в своем блоге Александр Жуков.
Повелось так с давних пор,
Что любой возникший спор
И конфликт серьезный наш
Разбирает арбитраж.
Рассмотрим мы такой момент:
В суд пришли я и клиент.
Истец тоже тут, как тут.
Привел юриста, оба ждут.
Он здесь в суде для нас как враг.
Ведь истец он как никак.
Но смело в глаза ему мы глядим,
Рядом с ним в коридоре сидим.
Нам сказали, в час начало.
Но, сказать, не означало,
Что судья на час придет.
Мол, народец подождет.
Ожиданье долго длится.
Поскучнели наши лица.
Уже около пяти.
Судье пора б уже прийти.
Клиент с истцом разговорились
И почти что подружились.
И подумывают даже:
«Для чего мы в арбитраже?»
Наконец, судья идет,
В кабинет нас всех зовет.
Сразу видно по всему,
Надоело всё ему.
Этот иск - вещает он,
Не подходит под Закон.
В законодательстве пробел.
Хотя решил я много дел.
Сказал я прямо: «Ваша честь.
Уверен, что закон здесь есть.
С таким же спором мы здесь были.
Решенье сразу получили».
Судья: «А это что ещё за речи?
Как смеете судье перечить?
Такой Закон мне не знаком».
Сказал и стукнул молотком.
Потом смягчился он немножко,
Зевнул и посмотрел в окошко.
«Ну ладно. Где ваше решенье?
Я подпишу без промедленья.
Как это нет? Ну и народ!
Решенья нет, а в суд идет.
Его должны были составить,
В формате ворда мне представить.
Вы написать должны, не я.
Ведь я не писарь, а судья.
Решайте сами, как хотите,
А мне на подпись приносите».
Вот так закончился процесс.
Кто по дрова пошел, кто в лес.
У каждого судьи закон
Такой, какой придумал он.
А что ответчик и истец?
Для них тут делу не конец.
Еще проблем не сосчитать.
Так скажем, некогда скучать.
Лист исполнительный забрать,
А, значит, нужно отстоять
Очередь длиной в неделю.
Ну а как же вы хотели?
Быстрей попасть надежды нет
В сто четвертый кабинет,
Где все решенья выдают
Попавшим в арбитражный суд.
Каждый вправе сам решать,
Иск подавать, не подавать.
Иль, может, лучше не спешить
И полюбовно все решить.
Юристы, согласитесь, ведь все так и есть?
раздолье подлецам