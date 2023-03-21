Про арбитражный суд написали стих. Классный

Чудесным жизненным стихом об арбитражном суде поделился в своем блоге Александр Жуков.

Повелось так с давних пор,

Что любой возникший спор

И конфликт серьезный наш

Разбирает арбитраж.



Рассмотрим мы такой момент:

В суд пришли я и клиент.

Истец тоже тут, как тут.

Привел юриста, оба ждут.



Он здесь в суде для нас как враг.

Ведь истец он как никак.

Но смело в глаза ему мы глядим,

Рядом с ним в коридоре сидим.



Нам сказали, в час начало.

Но, сказать, не означало,

Что судья на час придет.

Мол, народец подождет.



Ожиданье долго длится.

Поскучнели наши лица.

Уже около пяти.

Судье пора б уже прийти.



Клиент с истцом разговорились

И почти что подружились.

И подумывают даже:

«Для чего мы в арбитраже?»



Наконец, судья идет,

В кабинет нас всех зовет.

Сразу видно по всему,

Надоело всё ему.



Этот иск - вещает он,

Не подходит под Закон.

В законодательстве пробел.

Хотя решил я много дел.



Сказал я прямо: «Ваша честь.

Уверен, что закон здесь есть.

С таким же спором мы здесь были.

Решенье сразу получили».



Судья: «А это что ещё за речи?

Как смеете судье перечить?

Такой Закон мне не знаком».

Сказал и стукнул молотком.



Потом смягчился он немножко,

Зевнул и посмотрел в окошко.

«Ну ладно. Где ваше решенье?

Я подпишу без промедленья.



Как это нет? Ну и народ!

Решенья нет, а в суд идет.

Его должны были составить,

В формате ворда мне представить.



Вы написать должны, не я.

Ведь я не писарь, а судья.

Решайте сами, как хотите,

А мне на подпись приносите».



Вот так закончился процесс.

Кто по дрова пошел, кто в лес.

У каждого судьи закон

Такой, какой придумал он.



А что ответчик и истец?

Для них тут делу не конец.

Еще проблем не сосчитать.

Так скажем, некогда скучать.



Лист исполнительный забрать,

А, значит, нужно отстоять

Очередь длиной в неделю.

Ну а как же вы хотели?



Быстрей попасть надежды нет

В сто четвертый кабинет,

Где все решенья выдают

Попавшим в арбитражный суд.



Каждый вправе сам решать,

Иск подавать, не подавать.

Иль, может, лучше не спешить

И полюбовно все решить.