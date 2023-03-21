Московские суды пополняют бюджет государства

По решениям московских судов в бюджет РФ было перечислено 29 миллиардов рублей за 2,5 года, пишет РИА Новости.

«В 2017 году после запуска системы для направления исполнительных листов в электронном виде в УФССП России по Москве ежемесячно районными судами в электронном виде направлялось около 1500 исполнительных листов. Всего же за последние 2,5 года, благодаря, в том числе, развитию электронного правосудия, в бюджет государства перечислено 29 миллиардов рублей, взысканных на основании решений судов», — сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова на ежегодном итоговом совещании судей столицы.

Рассказывая более подробно о развитии электронного, или открытого, правосудия председатель Мосгорсуда сообщила, что в течение 2017 года более 200 000 судебных заседаний зафиксированы посредством системы аудио-, видеофиксации, добавили в пресс-службе. По их данным, более 21 тысячи человек завели личные кабинеты на едином портале столичных судов.