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Для малого бизнеса улучшат условия выкупа арендуемого госимущества

В настоящее время субъекты МСП, арендующие государственное или муниципальное имущество, могут воспользоваться в срок до 1 июля 2018 преимущественным правом его выкупа. При этом предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 условия выкупа привязаны к сроку нахождения имущества в аренде.

В этот порядок планируется внести изменения. Соответствующий законопроект № 381792-7 внесен сегодня в Госдуму.

Законопроект разработан Правительством и направлен на решение следующих основных задач:

  • введение бессрочного права выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества;
  • распространение указанного права на федеральное имущество;
  • создание возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

В соответствии с законопроектом отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа.

В пояснительно записке к проекту отмечается, что отсутствие механизма выкупа арендуемого федерального имущества ставит арендаторов такого имущества - субъектов МСП в неравное положение с арендаторами муниципальной или региональной собственности.

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