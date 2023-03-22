Как получить сведения о дисквалифицированных лицах

Единый центр регистрации УФНС Орловской области напоминает, что информацию о том, что в отношении физического лица имеется вступившее в законную силу постановление о дисквалификации, можно узнать одним из следующих способов.

1. Ознакомиться с информацией из реестра дисквалифицированных лиц при помощи электронного сервиса «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», который размещен на официальном сайте ФНС России в разделе «Электронные сервисы» (подраздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента») или через Портал государственных услуг. При этом плата за доступ к сведениям, содержащимся в реестре, не взимается.

2. Получить соответствующие сведения на основании запроса в виде выписки из Реестра или справки об отсутствии информации. Сведения в виде выписки из реестра либо справки на бумажном носителе предоставляются за плату, уставленную Постановлением Правительства РФ от 03.07.2014 г. № 615 в размере 100 рублей. Срок предоставления сведений составляет 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В случае невозможности однозначно определить запрашиваемое лицо сведения об этом предоставляются заявителю в виде информационного письма с указанием соответствующих причин (п.3 порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц, утвержденного Приказом ФНС России № НД-7-14/700@ от 31.12.2014 г.ода.